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Apple Türkiye’yi es geçti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.03.2019 08:50 | Son Güncelleme

Apple Watch için bugün yayınlanan watchOS 5.2 güncellemesi ile EKG özelliği diğer Avrupa ülkelerine de geldi. Ancak Apple, 11.000 TL’ye iPhone satıp paraya para demediği Türkiye’de bu özelliği sunmadı.

Apple Türkiye’yi es geçti!

Apple, Apple Watch Series 4 modeli ile akıllı saat böyle yapılır diye tüm dünyaya ders vermişti. EKG yani elektrokardiyografi özelliğini Apple Watch Series 4 modeline ekleyen Apple, bu özelliği ilk olarak anavatanı Amerika’da kullanıma sunmuştu. Ancak Apple, EKG özelliğinin ilerleyen dönemde diğer ülkelere de geleceğini müjdelemişti.

Apple, bugün karşımıza watchOS 5.2 güncellemesi ile çıktı. Apple Watch Series 1, Series 2, Series 3 ve Series 4 modellerinin aldığı bu güncelleme ile; Series 4’ün EKG özelliği Avrupa ülkelerine de sunuldu.

watchOS 5.2 ile EKG özelliği yeni ülkelere geldi

Toplamda 23 ülkede kullanıma sunulan EKG özelliği maalesef ki hala Türkiye’de kullanıma sunulmuyor. Hadi EKG özelliğini geçtim düzensiz ritim bildirimleri bile hala ülkemizde kullanıma sunulmadı.

Bunun için Apple’ın Sağlık Bakanlığı ile anlaşma yapması gerekiyor. Ancak bu anlaşma hangi taraftan dolayı bir türlü sağlanmadı bilinmiyor. Belki de Apple, hiç Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçmemiş bile olabilir.

watchOS 5.2 güncellemesi ile ayrıca AirPods 2‘ye de destek veriliyor. Güncellemeyi; iPhone>Watch>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden indirebilirsiniz.

EKG özelliğinin geçerli olduğu ülkeler

Avusturya
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Guam
Hong Kong
Macaristan
İrlanda
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
Porto Riko
Romanya
ispanya
İsveç
İsviçre
Birleşik Krallık
Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları

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Apple iPhone Apple Watch saat güncelleme

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