Apple Türkiye’yi es geçti!

Apple, Apple Watch Series 4 modeli ile akıllı saat böyle yapılır diye tüm dünyaya ders vermişti. EKG yani elektrokardiyografi özelliğini Apple Watch Series 4 modeline ekleyen Apple, bu özelliği ilk olarak anavatanı Amerika’da kullanıma sunmuştu. Ancak Apple, EKG özelliğinin ilerleyen dönemde diğer ülkelere de geleceğini müjdelemişti.

Apple, bugün karşımıza watchOS 5.2 güncellemesi ile çıktı. Apple Watch Series 1, Series 2, Series 3 ve Series 4 modellerinin aldığı bu güncelleme ile; Series 4’ün EKG özelliği Avrupa ülkelerine de sunuldu.

watchOS 5.2 ile EKG özelliği yeni ülkelere geldi

Toplamda 23 ülkede kullanıma sunulan EKG özelliği maalesef ki hala Türkiye’de kullanıma sunulmuyor. Hadi EKG özelliğini geçtim düzensiz ritim bildirimleri bile hala ülkemizde kullanıma sunulmadı.

Bunun için Apple’ın Sağlık Bakanlığı ile anlaşma yapması gerekiyor. Ancak bu anlaşma hangi taraftan dolayı bir türlü sağlanmadı bilinmiyor. Belki de Apple, hiç Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçmemiş bile olabilir.

watchOS 5.2 güncellemesi ile ayrıca AirPods 2‘ye de destek veriliyor. Güncellemeyi; iPhone>Watch>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden indirebilirsiniz.