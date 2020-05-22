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Apple unutmadı: Eski iPhone ve iPad modelleri iOS 12.4.7 güncellemesi aldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.05.2020 10:38 | Son Güncelleme

Apple iPhone'lar için iOS 13.5 güncellemesini geçtiğimiz günlerde yayınladı. Fakat bu güncellemeden iPhone 6 gibi bazı iPhone ve iPad modelleri yararlanamadı. Onlar için Apple iOS 12.4.7 adında yeni bir güncelleme daha hazırladı.

Apple unutmadı: Eski iPhone ve iPad modelleri iOS 12.4.7 güncellemesi aldı!

iOS 13.5 iPhone akıllı telefonlara bazı özellikler getirdi. Bu özelliklerden en dikkat çekenleri koronavirüs nedeniyle yapılan bazı değişikliklerden oluşuyordu. iPhone 11, iPhone SE 2020, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s ve iPhone SE kullanıcıları hemen bu güncellemeyi yüklemeye başladı. Ancak bu güncellemeden yararlanamayan bazı iPhone modelleri de vardı. iPhone 6 gibi yakın tarihin en ilgi çekici iPhone modellerinden biri, iOS 13.5 güncellemesini alamadı. Apple ise iOS 12.4.7 güncellemesini hazırlayarak onlara küçük bir sürpriz yaptı.

iOS 12.4.7

İOS 13.5'İN ARDINDAN İOS 12.4.7 YAYINLANDI

Apple, iOS 12'de kalan iPhone modelleri için iOS 12.4.7 adında yeni bir güncelleme yayınladı. Fakat bu güncelleme diğer güncellemelerden oldukça farklı. Zira, Apple güncelleme ile birlikte cihazlara herhangi bir yenilik sunulmadı. Cihazlardaki güvenlik açıklarını kapattı ve son sürüm güvenlik güncelleştirmelerini iPhone ve iPad'lere ekledi. Peki güncellemeyi hangi cihazlar aldı?

İŞTE İOS 12.4.7 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 5s
  • iPod Touch (6. nesil)
  • iPad Air (1.nesil)
  • iPad mini 2
  • iPad mini 3

iPhone 5s

TAM 7 YILLIK

iOS 12.4.7 alan cihazlara baktığımızda arasında çıkış tarihinden bu yana yedi yıl geçen bir modele rastlıyoruz. iPhone 5s, bundan tam 7 yıl önce Apple tarafından satışa sunulmuştu. Yedi yıllık bir cihazın güvenlik nedeniyle de olsa güncelleme alması gerçekten takdire şayan bir olay.

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