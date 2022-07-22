Apple üretimlerini durdurmuştu! Geri dönecekleri iddiası heyecan yarattı

Apple, zaman zaman bir ürünün üretimini durdurma kararı alabiliyor. Örneğin bu karar akıllı hoparlör HomePod mini'nin abisi diyebileceğimiz tam boyutlu HomePod için Mart 2021'de geçerli olmuştu. 12 inç MacBook ve iMac Pro da HomePod ile aynı kaderi paylaşmış ve üretimleri durdurulan Apple ürünleri arasındaki yerlerini almışlardı. Bu ürünlerin geri dönüp dönmeyeceği kesin olarak bilinemez, ancak yayılan bir söylenti üç ürünün hayranı olanlara ait "geri dönüş" hayalinin gelecekte gerçek olabileceğini gösteriyor.

HOMEPOD SÖYLENTİSİ ORTAYA ÇIKTI

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın Apple Watch Series 8'de kullanacağı S8 çipine sahip yeni bir HomePod geliştirdiğini öne sürdü. Yeni HomePod'un üstünde güncellenmiş bir ekran olacağını da ekledi.

Şubat 2018'de piyasaya sürülen HomePod, ses kalitesi nedeniyle eleştiriler almıştı. Ayrıca, 349 dolarlık çıkış fiyatı Amazon Echo ve Google Home gibi rakip akıllı hoparlöre göre çok yüksek bulunmuştu. Hoparlörün satışları Apple'ın fiyatını indirmesine rağmen çok canlı olmamıştı.

APPLE, MACBOOK'U DA GERİ GETİREBİLİR

Mark Gurman, Apple'ın 2024 yılına kadar tamamen yeni bir 12 inçlik dizüstü bilgisayarı piyasaya sürmeyi düşündüğünü de söyledi. Dizüstü bilgisayarın MacBook, MacBook Air veya MacBook Pro olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı kesinleşmese de birçok kişi onun Temmuz 2019'da üretimi durdurulan MacBook'un yerini alarak, MacBook olarak adlandırılacağını düşünüyor. Apple'ın ise Mac'te Apple Silicon M serisi çiplere geçişiyle birlikte MacBook'un geri dönme ihtimali her zaman var.

12 inç MacBook Mart 2015'te piyasaya sürülmüştü. Bilgisayar, iki kilo ağırlığındaydı ve ince bir tasarıma sahipti. 12 inç MacBook'un özellikleri arasında fansız bir tasarım, veri aktarımı ve şarj için tek bir USB-C bağlantı noktası ve yeni bir Force Touch vardı. MacBook, daha büyük bir pilin sığmasını sağlayan yenilikçi bir pil tasarımı ile geliyordu.

VE IMAC PRO...

Mart 2021'de durdurulan iMac Pro'nun da M serisi çiplerle geri dönüş yapacağına dair söylentiler mevcut. Gurman, geçen ayki haber bülteninde, daha büyük bir iMac veya iMac Pro'nun hala üzerinde çalıştığına inandığını ve gelecek yıl gelebileceğini kaydetti.

Bu zaman dilimine göre, bilgisayar M2 Pro ve M2 Max yongaları ile güçlendirilebilir.

