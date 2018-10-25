Apple ve Samsung'a yavaşlayan telefonlar nedeniyle milyonlarca euro'luk ceza

Apple verilen ceza 10, Samsung'a verilen ceza ise 5 milyon euro oldu.

Cezayla ilgili bir açıklama yayınlayan Rekabet Kurumu, Apple ve Samsung'un tutumlarını "adil olmayan ticari eylemler" olarak niteledi.

Akıllı telefonlar, zaman içinde gelen güncellemelerle yavaşlayabiliyor.

Kuruma göre bu durum "performansı belirgin bir şekilde azaltıyor ve ciddi işlev sorunlarına yol açıyor". Tüketiciler de bu nedenle yeni telefon almak zorunda hissediyor.

Şirketler kullanıcılarını telefonlarını güncellemeye teşvik etse de bu güncellemelerin telefonlarını ne kadar yavaşlatacağını söylemiyor.

Temyiz yolu açık

Samsung karardan memnun olmadıklarını ve temyize gideceklerini duyurdu.

Bir şirket sözcüsü "Samsung Galaxy Note 4 telefonunun performansını düşürecek bir yazılım güncellemesi yayınlamamıştır" dedi ve ekledi:

"Aksine Samsung yazılım güncellemeleri ile kullanıcılarının en iyi deneyimi yaşaması için uğraşmaktadır."

Apple ise BBC'nin sorularına yanıt vermedi.

Apple'ın daha fazla ceza almasının nedeni, iPhone pilleriyle ilgili, ömürlerinin nasıl uzatılabileceği gibi önemli bilgileri tüketicilere sunmamasıydı.