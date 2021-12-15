Apple Watch’a benzeyen Redmi Watch 2 Lite yurt dışında satışa çıktı! İşte fiyatı

Söz konusu ürün Avrupa’nın bütün ülkeleri için olmasa bile Almanya’da satışı sunuldu bile. Cihaz için belirlenen fiyatın ise 69,99 euro seviyesinde olduğunu söylemeden geçmeyelim. Peki ama Redmi Watch 2 Lite, kullanıcılarına nasıl özellikler sunuyor?

REDMI WATCH 2 LITE'IN ÖZELLİKLERİ

360 x 320 piksel çözünürlük sunan 1.55 inçlik dokunmatik bir ekran ile gelen saat, şu anda yalnızca siyah renk ile satılıyor.

Ancak edinilen bilgiler, ilerleyen zamanlarda mavi ve beyaz renklerin de satışta olacağı yönünde. 5ATM sertifikası ile suya dayanıklı olduğunu kanıtlayan Redmi Watch 2 Lite, GPS desteğine de sahip. Bünyesinde 262 mAh batarya bulunduran saatin kullanım ömrü ise tam dolu şarj ile beraber 10 günü bulabiliyor.

Ürünün ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Demin de ifade ettiğimiz gibi model şimdilik yalnızca Almanya’da satılıyor. Yani Almanya’dan sonra diğer Avrupa ülkelerine gelmesi ve sonrasında ülkemize gelmesi biraz zaman alabilir.

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