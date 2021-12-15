HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple Watch’a benzeyen Redmi Watch 2 Lite yurt dışında satışa çıktı! İşte fiyatı

Apple Watch’a benzeyen Redmi Watch 2 Lite yurt dışında satışa çıktı! İşte fiyatı

15.12.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay görücüye çıkan Redmi Watch 2 Lite, tasarımsal olarak ufak boyutlu bir Apple Watch modelini andırıyor.

Apple Watch’a benzeyen Redmi Watch 2 Lite yurt dışında satışa çıktı! İşte fiyatı

Söz konusu ürün Avrupa’nın bütün ülkeleri için olmasa bile Almanya’da satışı sunuldu bile. Cihaz için belirlenen fiyatın ise 69,99 euro seviyesinde olduğunu söylemeden geçmeyelim. Peki ama Redmi Watch 2 Lite, kullanıcılarına nasıl özellikler sunuyor?

REDMI WATCH 2 LITE'IN ÖZELLİKLERİ

360 x 320 piksel çözünürlük sunan 1.55 inçlik dokunmatik bir ekran ile gelen saat, şu anda yalnızca siyah renk ile satılıyor.

Ancak edinilen bilgiler, ilerleyen zamanlarda mavi ve beyaz renklerin de satışta olacağı yönünde. 5ATM sertifikası ile suya dayanıklı olduğunu kanıtlayan Redmi Watch 2 Lite, GPS desteğine de sahip. Bünyesinde 262 mAh batarya bulunduran saatin kullanım ömrü ise tam dolu şarj ile beraber 10 günü bulabiliyor.

Ürünün ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Demin de ifade ettiğimiz gibi model şimdilik yalnızca Almanya’da satılıyor. Yani Almanya’dan sonra diğer Avrupa ülkelerine gelmesi ve sonrasında ülkemize gelmesi biraz zaman alabilir.

Apple, SharePlay’i macOS Monterey’e getirdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardıBaharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardı
PARTNER "Kıyafetten daha önemli şeyler var" "Kıyafetten daha önemli şeyler var"
Yapay zeka konuştu, onlar dinlediYapay zeka konuştu, onlar dinledi
Anahtar Kelimeler:
akıllı saat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

50 ilde otomobil stokçularına operasyon

50 ilde otomobil stokçularına operasyon

Ekrem İmamoğlu için sürpriz iddia...

Ekrem İmamoğlu için sürpriz iddia...

Önce sosyal medyadan tepki gösterdi ardından yayına bağlandı

Önce sosyal medyadan tepki gösterdi ardından yayına bağlandı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.