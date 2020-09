Apple Watch'a rakip: Oppo Watch akıllı saat incelemesi!

Tabii ki uyku takibi de unutulmamış. Kaç saat uyudunuz, ne kadarı hafif, ne kadarı derin uyku, her detayı görebiliyorsunuz. Burada can sıkıcı bir detay olarak, saatin akşam 20:00 ile ertesi sabah 10:00 arasındaki uyku verilerini kaydedebildiğini söylemeliyiz. Kendi adıma konuşmam gerekirse, hafta sonları evdeyken, öğleden sonraları bir şeyler okuyarak ya da film izleyerek uykuya dalmayı seviyorum. Bu anlardaki verilerin kaydedilemiyor olması can sıkıcı.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız