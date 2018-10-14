HABER

Apple Watch Series 4 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.10.2018 17:48 | Son Güncelleme

Apple'ın yeni nesil akıllı saati Apple Watch Series 4, 12 Eylül tarihinde dünyaya duyuruldu. Peki Apple'ın yeni saatleri Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? Fiyatı ne kadar olacak?

Apple Watch Series 4 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

Apple Store’un Türkiye mağazası üzerinden Apple Watch Series 4 Türkiye çıkış tarihi 19 Ekim Cuma olarak açıklandı.

Çift çekirdekli S4 işlemcisiyle birlikte Series 3 ve diğer tüm Apple Watch modellerinden kat ve kat hızlı bir şekilde çalışan Series 4, 40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta geliyor. Watch Series 4, böylece önceki modellere kıyasla yüzde 30 daha büyük bir ekrana ev sahipliği yapıyor. WatchOS 5’in geniş ekran ile harmanlanması büyük bir kullanım kolaylığı sunacak.

WatchOS 5’te büyük ekran için kullanıcı arayüzünde değişikliklere giden Apple, Fotoğraflar, Haritalar ve Takvim gibi uygulamalarını güncelledi. Böylece Apple Watch 4’ün büyük ekranı ile bu uygulamalardan yararlanılabilecek.

apple-watch

Yeni akıllı saate 64 bitlik çift çekirdekli S4 işlemci güç veriyor. Böylece iki kat daha fazla performans sunduğunu belirten Apple, ivmeölçer ve jiroskop gibi donanım iyileştirmeleri ile cihazı Watch 3’e kıyasla güçlendirdi.

Digital Crown uygulamaların çok daha iyi bir şekilde kontrol edilebilmesi için yeniden tasarlandı. Bunun yanı sıra saat arayüzü yenilendi. Böylece büyük ekranın avantajından faydalanılarak çok daha fazla bilgi kullanıcılara sunuluyor.

Uçtan uca ekran tasarımıyla gelen yeni Apple Watch modelinin pil ömrü bir önceki seri ile aynı kaldığını görmekteyiz. Gündelik kullanımda yeni akılı saat 18 saat bir pil ömrünü de kullanıcılara sunacak. Egzersiz durumlarında ise yeni akıllı saatin pil ömrü 6 saat olarak açıklandı.

APPLE WATCH SERIES 4 TÜRKİYE FİYATI

Özellikleri ve tasarımı ile ön plana çıkan Apple’ın yeni akıllı saati ise 3499 TL‘den başlayan etiket fiyatıyla satışa sunulacak.

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Messenger'a gönderilen mesajları geri alma özelliğiMessenger'a gönderilen mesajları geri alma özelliği
Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple Watch Series 4 teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

İlginizi Çekebilir

Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...

Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...

Whatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayın

Whatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayın

Instagram kullanıcıları için kritik uyarı: Bugün bu ayarı mutlaka değiştirin!

Instagram kullanıcıları için kritik uyarı: Bugün bu ayarı mutlaka değiştirin!

Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor

Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor

En uygun ve en iyi akıllı telefonlar hangileri?

En uygun ve en iyi akıllı telefonlar hangileri?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Duracell pilleriyle tanınıyordu... Bu kez taşınabilir şarj cihazıyla gündemde!

Duracell pilleriyle tanınıyordu... Bu kez taşınabilir şarj cihazıyla gündemde!

Messenger'a gönderilen mesajları geri alma özelliği

Messenger'a gönderilen mesajları geri alma özelliği

Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...

Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...

Instagram'da kullanıcıların farkında olmadığı özellik!

Instagram'da kullanıcıların farkında olmadığı özellik!

Teknoloji sizin hayatınızı da ele geçirdi mi?

Teknoloji sizin hayatınızı da ele geçirdi mi?

OnePlus 6T, parmak izi okuyucusuyla fark yaratacak

OnePlus 6T, parmak izi okuyucusuyla fark yaratacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.