Apple Watch Series 4 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

Apple Store’un Türkiye mağazası üzerinden Apple Watch Series 4 Türkiye çıkış tarihi 19 Ekim Cuma olarak açıklandı.

Çift çekirdekli S4 işlemcisiyle birlikte Series 3 ve diğer tüm Apple Watch modellerinden kat ve kat hızlı bir şekilde çalışan Series 4, 40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta geliyor. Watch Series 4, böylece önceki modellere kıyasla yüzde 30 daha büyük bir ekrana ev sahipliği yapıyor. WatchOS 5’in geniş ekran ile harmanlanması büyük bir kullanım kolaylığı sunacak.

WatchOS 5’te büyük ekran için kullanıcı arayüzünde değişikliklere giden Apple, Fotoğraflar, Haritalar ve Takvim gibi uygulamalarını güncelledi. Böylece Apple Watch 4’ün büyük ekranı ile bu uygulamalardan yararlanılabilecek.

Yeni akıllı saate 64 bitlik çift çekirdekli S4 işlemci güç veriyor. Böylece iki kat daha fazla performans sunduğunu belirten Apple, ivmeölçer ve jiroskop gibi donanım iyileştirmeleri ile cihazı Watch 3’e kıyasla güçlendirdi.

Digital Crown uygulamaların çok daha iyi bir şekilde kontrol edilebilmesi için yeniden tasarlandı. Bunun yanı sıra saat arayüzü yenilendi. Böylece büyük ekranın avantajından faydalanılarak çok daha fazla bilgi kullanıcılara sunuluyor.