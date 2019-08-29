Ara buluculukla iş davalarında yüzde 90'ın üzerinde başarı

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "Ülkemizde 'alternatif çözüm' modeli denilen ara buluculuk modeli son yıllarda bayağı gelişti. İş davalarında neredeyse yüzde 90'ın üzerinde başarı var yani artık iş davalarımız, işçi, işveren ve ara bulucu eşliğinde dostane şekilde çözümleniyor." dedi.

Birkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO), BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezince, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle düzenlenen Temel Ara Buluculuk Eğitimi'nin sertifika töreninde yaptığı konuşmada, demokrasinin ve hukukun bulunmadığı bir ülkede yatırımın da olmayacağını söyledi.

İş insanlarının, sermayenin aradığı en önemli şeyin hukuk olduğuna dikkati çeken Birkan, "Hukuk, hukukun üstünlüğü, demokrasi olacak. Bu yoksa mümkün değil o şehirde, ülkede sermaye de ticaret de olmuyor. Sorunların, çıkan ihtilafların en kısa sürede çözümlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

- "Klasik yargılama metodu zamana yayılan bir metot"

Yatırım yapılırken istenen belgeler ve sağlanan kolaylıklar konusunda Türkiye'nin ciddi çalışmaları hayata geçirdiğini anlatan Birkan, "Hepimizin bildiği gibi bir klasik yargılama metodu var. Bu yargılama metodu haklı, bildiğimiz bir metot ama maalesef usülüyle beraber zamana yayılan bir metot. İletişimin ve teknolojinin hızlanmasıyla beraber artık bu tür çözümler, maalesef iş insanlarına, sanayicilere, insanlara tatmin edici gelmiyor." ifadelerini kullandı.