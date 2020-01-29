HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ara Güler Fotoğraf Sergisi Roma'da açıldı

Ara Güler Fotoğraf Sergisi Roma'da açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 23:27 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli: - "Tarihi akışı içinde her daim Roma ile bağlantısı olan İstanbul'u, İstanbul aşığı fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in kadrajından Roma'ya getiriyoruz" - Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş: - "Ara Güler, bizim uluslararası ün yapmış sanatçılarımızdan birisi. Yaklaşık 1,5 yıl önce aramızdan ayrıldı. Ama bıraktığı eserleriyle gençlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor"

Cumhurbaşkanlığınca, Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle, 2018'de vefat eden fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in eserlerini dünyanın önemli kentlerine taşımak üzere gerçekleştirilen "Ara Güler Fotoğraf Sergisi", İtalya'nın başkenti Roma'da açıldı.

Londra, Paris, Kyoto ve New York'un ardından 5'inci durak olan Roma'nın tarihi kent merkezinde yer alan Trastevere Müzesi’nde İtalyan sanatseverlerle buluşacak olan serginin açılış törenine, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Roma Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Luca Bergamo, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk ve eşi Diana Şahenk’in yanı sıra başkentteki, iş, sanat, siyaset ve diplomasi camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Esenli, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve iş birliğinden ötürü Roma Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Esenli, "Tarihi akışı içinde her daim Roma ile bağlantısı olan İstanbul’u, İstanbul aşığı fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in kadrajından Roma’ya getiriyoruz. Bu kültürel faaliyetlerin ülkelerimiz ve halklarımızı birbirine daha da yakınlaştıracağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin de serginin oluşumunda Esenli’ye, Trastevere Müzesine, Roma Belediyesine, Ara Güler arşivini açan Doğuş Grubu’na ve serginin 5. durağında kendilerini yalnız bırakmayan konuklara teşekkür etti.

"Ara Güler, Türkiye’de herkes tarafından sevilen biriydi" diyen Alptekin, sanatçının ölümünün ardından Cumhurbaşkanlığı olarak eserlerini tüm dünyaya taşıma kararı aldıklarını anlattı.

Roma Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bergamo da ilk kez 1979 yılında gittiği İstanbul'u çok sevdiğini bu nedenle de bu sergiye ayrı bir gözle baktığını ifade ederek, "Bu çok güzel bir sergi. Ben de daha önce gittiğim için İstanbul'u hoş duygularla anımsıyorum. İstanbul, bugün de güçlü şekilde farklı kültürlerin buluşma yeri olma özelliği barındırıyor." diye konuştu.

- Büyükelçi Göktaş: "Bu sergi 3 açıdan önemli"

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ara Güler, bizim uluslararası ün yapmış sanatçılarımızdan birisi. Yaklaşık 1,5 yıl önce aramızdan ayrıldı. Ama bıraktığı eserleriyle gençlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Göktaş, Roma’nın merkezinde böylesine önemli bir müzede Ara Güler’in eserlerinin sergilenmiş olmasının çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben bu serginin 3 açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi, hiç kuşkusuz Türkiye’nin tanıtımı açısından çok önemli bir katkı. İkincisi, bu sergi İtalyanların da Ara Güler’i yakinen tanımalarını sağlayacak. Üçüncüsü ise bu sergi, bizim aynı zamanda 82 milyon olarak birbirimizi çok sevdiğimizin, birbirimizle gayet iyi kenetlendiğimizin, vatandaşlık paydasında buluşabildiğimizin en önemli göstergesi. Nitekim, Ara Güler’in bu sergisinin Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştiriliyor olmasının altını çizmek istiyorum. Gerçekten takdire şayan bir proje. Dolayısıyla burada emeği geçen herkesi bu vesileyle tebrik ediyorum."

Açılış konuşmalarının ardından konuklara, Türkiye’den getirilen yöresel tatlar ikram edildi.

Ana eksenini, Ara Güler'in 1950'lere dayanan İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Dustin Hoffman'dan Federico Fellini'ye, Pablo Picasso'dan Salvador Dali'ye, Brgitte Bardot'tan Sophia Loren'e uzanan portreler seçkisi de yer alıyor.

Sergi, 30 Ocak-3 Mayıs arasında tarihi Trastevere Müzesi'nde gezilebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Türkiye'den Macron'un Erdoğan'a yönelik sözlerine tepkiTürkiye'den Macron'un Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ara güler Ara Güler fotoğraf sergisi İtalya roma

En Çok Okunan Haberler

Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

Bekçilere yeni yetkiler! TBMM'den geçti

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

O sözler ünlü sunucuyu çileden çıkardı

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

Yer: İstanbul! ABD'li askerler böyle izledi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Korkutan uyarı: 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa Kırkağaç'ta AFAD çadırından gelin çıktı

Deprem bölgesinde AFAD çadırından gelin çıktı

İstanbul Valiliğinden "Pendik'te kapısına çarpı işareti konulan evler" açıklaması

Pendik'te kapısına çarpı işareti konulan evlerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Türkiye'den Macron'un Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Denizli'de çok acı olay! Oğlu babasını evinde ölü olarak buldu

Eve gelen oğlu acı gerçekle yüzleşti!

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş koronavirüs açıklaması!

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.