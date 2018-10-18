Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede? 90 yaşındaki usta ismin ölüm haberinin ardından herkes bu soruya yanıt arıyordu.

ARA GÜLER'İN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Alınan bilgiye göre, Ara Güler için ilk tören 20 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde düzenlenecek.

Ara Güler'in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



