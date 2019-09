Ara Güler Sergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile New York’ta açıldı

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantısı için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fahir Atakoğlu müzik dinletisine katıldı ve akabinde Ara Güler sergisinin açılışını yaptı.

Kültür ve sanat, toplumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde evrensel köprü vazifesi gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markası olan Ara Güler’in eserlerinin, dünyanın dört bir yanından New York’a gelen farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşmasını temenni ediyorum” dedi.

Ara Güler’in, fotoğraf sanatı alanında Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ara Güler kendini, tarihi makinesiyle yazan bir foto muhabiri diye tanımlıyordu. Son nefesine kadar da fotoğraf makinasının deklanşörüne bizim için, tüm insanlık için basmaya devam etmiştir. Evime gelip resimlerimi çektiği zaman çok farklı bir anı bırakmıştı. Özellikle torunlarımla beraber çektiği resimlerin pozisyonlarını ayarlarken, hazırlarken gerçekten farklı bir anıyı unutamıyorum ve o anı tabii ki o fotoğraf karelerinin içerisinde her an bizimle beraber yaşıyor” ifadelerine yer verdi.

“Usta fotoğrafçımız arkasında 20. yüzyılın görsel hafızasını bırakmıştır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında daha sonra şunlara yer verdi; “Büyük sanatçılar, vefatlarından sonra da geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler. Büyük usta Ara Güler de objektifiyle tarih yazmış, dünyanın önemli müze ve koleksiyonlarında eserleri yer almış, hayata dair fotoğraflarıyla milyonlarca kişiye ulaşmıştır. Dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri olarak kabul edilen sanatçımız, İstanbul’un gözü, İstanbul’un son şairi gibi isimlerle de anılmaktadır. Sadece bu mu, Ara Güler aynı zamanda rahmetli, muzipliğiyle de anılan bir şahıstır. Nüktedan olmasının yanında gerçekten sizi durduğunuz yerde gülüp geçirir. Usta fotoğrafçımız arkasında 20. yüzyılın görsel hafızasını bırakmıştır. Sergiyi ziyaret eden dostlarımızın İstanbul ve Türkiye ile ilgili bilgi dağarcığına katkıda bulunmak bizler için büyük bir mutluluk olacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2017-2019 Dönemi Başkanı John Bailey, Fahir Atakoğlu ve Prof. Dr. Aziz Sancar’a teşekkür etti. Daha sonra serginin kurdelasını kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindekilerle sergilenen fotoğrafları tek tek inceledi.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve davetliler katıldılar.