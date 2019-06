Ara Güler’e Japonya’da muhteşem açılış

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve Nisan ayından beri dünyanın dört bir yanında sanatseverlerle buluşmakta olan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, Japonya’nın tarihi şehri Kyoto’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

30 Haziran Pazar günü Kyoto Tofukuji Tapınağı’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen açılış törenine Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Osaka Milletvekili Yasuhide Nakayama, Kyoto Valisi Takatoshi Nishiwaki ve Kyoto Belediye Başkanı Daisaku Kadokawa katıldı.

28-29 Haziran tarihlerinde G-20 Zirvesi içi Japonya’nın Osaka şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki temaslarının ardından, beraberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eşi Hülya Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, T.C. Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ile eşi İnci Mercan ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in bulunduğu heyetle Kyoto’ya gelerek açılışı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türkiye ile Japonya, Asya’nın doğu ve batı uçlarında yaşayan, köklü tarihi geçmişe sahip, kültürel miraslarını koruma başarısını göstermiş iki ülkedir. Bu zengin mirastan, her iki toplumun da istifade edebileceği fırsatların oluşturulması önemlidir. Bizler de bu amaçla 2019’u Japonya’da Türk Kültür Yılı ilan ettik. İnşallah sene boyunca Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu perçinleyecek farklı etkinlikler düzenleyeceğiz. Böylece her iki halkın da birbirinin tarihi, kültürel ve beşeri birikimini daha yakından tanımasına imkan sunacağız. Nitekim bu çerçevede düzenlediğimiz ‘Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Lale’ Geleneği’ adlı Topkapı Sarayı sergisi Tokyo’da iki ay boyunca yoğun ilgi gördü, yaklaşık 170 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Bugün hep birlikte açılışını yaptığımız Ara Güler Fotoğraf Sergisi de bir başka önemli etkinliğimiz. Daha evvel Londra ve Paris’te büyük ilgi gören Ara Güler sergisini, bu defa Kyoto’da Japon sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, ‘Master of Leica’ unvanına sahip Ara Güler’in fotoğraf sergisinin buradaki açılışını yapmak, bizim için gurur kaynağıdır. Mesleğinde bir dünya markası olan Ara Güler’in çektiği fotoğraflar, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin görsel hafızasını oluşturuyor. Sergide yer alan yaklaşık 60 fotoğrafın ekseriyeti, usta Ara Güler’in objektifinden doğup büyüdüğü İstanbul’a dair eşsiz izlenimlerinin yansımasıdır. İstanbul’u, hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler’in serüveni, Türkiye’nin yakın tarihinin de bir özeti gibidir. Sergiyi ziyaret eden Japon dostlarımızın, İstanbul ve Türkiye’yle ilgili bilgi dağarcığına katkıda bulunmak, bizler için büyük mutluluk olacaktır. Bu serginin tarihe damgasını vurmuş olan Türk ve Japonlar arasındaki kadim dostluğun daha da güçlenmesine hizmet edeceğine inanıyorum.”

Kurdele kesim töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan; Japonya Prensesi Akiko Mikasa ve resmi heyetle birlikte sergiyi gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önsözünü kendisinin kaleme aldığı ve Türkçe-İngilizce-Japonca olmak üzere 3 dilde hazırlanan özel sergi kitabını imzalayarak G-20’ye gelen devlet başkanlarına armağan etti.

Nisan ayında Londra’da Saatchi Galeri’de, Mayıs ayında Paris Polka Galeri’de gerçekleşen ve büyük ilgiyle karşılanan Ara Güler Fotoğraf Sergisi; üçüncü durağı olan Kyoto’da, 1236 yılında kurulmuş olan Tofuku-ji Tapınağı’nda 30 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak.

Sergi Japonya’nın ardından dördüncü durağında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı günlerde, Eylül sonunda New York’da gerçekleşecek. Kentin finans merkezinde yer alan Street Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi’nde ziyarete açılacak olan serginin, özellikle BM için New York’a gelecek farklı milletlerden sanatseverlere ulaşması hedefleniyor. Sergi 2020 Ocak ayında Roma’da Trastevere Müzesi’nde ve ardından Mogadişu’da T.C. Büyükelçiliği’nde açılacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle; sanatçının eserlerini dünyaya taşımak amacıyla düzenlenen “Ara Güler Fotoğraf Sergisi”nin Ana Sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, Medya Sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah, Resmi Havayolu Sponsorluğunu Türk Hava Yolları üstleniyor.