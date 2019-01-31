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Ara Güler'in fotoğrafları İranlı sanatseverlerle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 10:42 | Son Güncelleme

"Ara Güler Universal" projesi kapsamında gerçekleştirilecek "Kayıp Tarihin Anısı" sergisi, yarın Tahran Nabshi Kültür Merkezi'nde açılacak

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl ekim ayında hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Ara Güler'in "Kayıp Tarihin Anısı" başlıklı fotoğraf sergisi İranlı sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Ara Güler Universal" projesi kapsamında gerçekleştirilecek sergi, yarın Tahran Nabshi Kültür Merkezi'nde açılacak.

Serginin fotoğraf seçkisi, projenin sahibi Patrice Vallette tarafından yapıldı.

Güler'in 160 fotoğrafının görülebileceği sergide, ayrıca karartılmış özel alanlarda katılımcıların görsel ve işitsel etkileşimi amaçlanıyor. Bu kapsamda tasarlanan alanların ilkinde, Ara Güler'in biyografisinden özel röportaj ve videoların bulunduğu kısa kısa bölümler yayınlanacak.

Diğer alanda ise İstanbul atmosferi içerisinde Ara Kafe'deki gibi bir ortam oluşturulacak. Aynı zamanda kafede çekilmiş videolar, ortam sesleri ve Ara Güler'in masasında otururken verdiği röportajlar izlenime sunulacak.

Sergide usta fotoğrafçıya yazılmış mektuplar ile Picasso'nun onun için çizdiği resmin kopyası da yer alacak.

"Kayıp Tarihin Anısı" sergisinin yanı sıra proje kapsamında Ara Güler'in hayatından kesitlerin yer aldığı "Bu Dünya Böyle Dünya" adlı belgeselin prömiyeri de İran'da yapılacak.

Yönetmenliği Coşkun Aral'ın, yapımcılığını ise Müge Aral'ın üstlendiği belgesel adını, Aral'la Güler'in 1986 yılında birlikte açtıkları sergiden alıyor.

- Proje hakkında

Nabshi Kültür Merkezi tarafından da desteklenen proje, 2016 yılının şubat
ayında Ara Güler'in isteği ve Visioncy Ajansı'na verdiği kişisel arşivine erişim
izniyle geliştirilerek, uluslararası bir seri sergi projesi olarak hayata geçirildi.

Ara Güler'in anısını ve görsel mirasını yaşatma çabasının ötesinde, Türk
kültürünün de dünya üzerinde görünürlüğünü arttırmayı amaçlayan "Ara Güler
Universal" projesi dünyanın farklı şehirlerinde de sergilenmeye devam edecek.

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