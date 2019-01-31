Ara Güler'in fotoğrafları İranlı sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl ekim ayında hayatını kaybeden usta fotoğrafçı Ara Güler'in "Kayıp Tarihin Anısı" başlıklı fotoğraf sergisi İranlı sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Ara Güler Universal" projesi kapsamında gerçekleştirilecek sergi, yarın Tahran Nabshi Kültür Merkezi'nde açılacak.

Serginin fotoğraf seçkisi, projenin sahibi Patrice Vallette tarafından yapıldı.

Güler'in 160 fotoğrafının görülebileceği sergide, ayrıca karartılmış özel alanlarda katılımcıların görsel ve işitsel etkileşimi amaçlanıyor. Bu kapsamda tasarlanan alanların ilkinde, Ara Güler'in biyografisinden özel röportaj ve videoların bulunduğu kısa kısa bölümler yayınlanacak.

Diğer alanda ise İstanbul atmosferi içerisinde Ara Kafe'deki gibi bir ortam oluşturulacak. Aynı zamanda kafede çekilmiş videolar, ortam sesleri ve Ara Güler'in masasında otururken verdiği röportajlar izlenime sunulacak.

Sergide usta fotoğrafçıya yazılmış mektuplar ile Picasso'nun onun için çizdiği resmin kopyası da yer alacak.