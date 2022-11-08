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Ara seçim günü geldi! Dünyanın gözü ABD'de... Elon Musk ve Trump'tan dikkat çeken çıkış

08.11.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD ara seçimleri bugün yapılacak. Göreve geldiği günden bu yana tartışmaların odağında olan Başkan Joe Biden, anketlere göre zor durumda. Öte yandan Twitter'ı satın alan ünlü milyarder Elon Musk, açık bir şekilde cumhuriyetçilere oy isterken eski başkan Trump'tan da merak uyandıran bir çıkış geldi.

Ara seçim günü geldi! Dünyanın gözü ABD'de... Elon Musk ve Trump'tan dikkat çeken çıkış

ABD'de ara seçim günü geldi. Tüm dünyanın merakla takip ettiği seçim öncesi yapılan anketlerde mevcut başkan Biden'ın zor durumda olduğu belirtildi. Diğer yandan Twitter'ı aldığınden beri gündemden düşmeyen Elon Musk, cumhuriyetçiler için oy istedi. Eski başkan Trump ise "büyük bir duyuru" yapacağını söyledi...

ANKETLERE GÖRE CUMHURİYETÇİLER ÇIKIŞTA

ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin gelecek dönem politikaları ve belki de bir sonraki başkanlık seçimlerinin akıbeti için kritik önem taşıyan ABD Kongresi ara dönem seçimleri bugün gerçekleştirilecek. Anketler, ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokratların çoğunluğu kaybedeceğine, Senato’da da Cumhuriyetçilerin en azından 50-50 denkliği yakalayabileceğine işaret ediyor.

Yükselen enflasyon, ufuktaki resesyon ile birlikte suç oranında artış ve göç konuları, Cumhuriyetçi adaylara ivme kazandıran faktörler arasında gösteriliyor.

AA-20221103-29332992-29332974-BIDEN_SECIM_SONUCLARINI_REDDEDENLERIN_ULKEYI_KAOSA_SURUKLEYECEGINI_SOYLEDI

BIDEN ZOR DURUMDA

Cumhuriyetçilerin seçimden galibiyetle ayrılması, Biden’ın yeni ekonomik ve finansal şoklar karşısında hareket alanını daraltabilir. Ayrıca Biden yönetiminin Ukrayna’ya koşulsuz desteklerinin karşısına da daha güçlü Kongre muhalefeti çıkabilir.

Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da Cumhuriyetçi çoğunluk, iflastan kaçınmak için ABD borçlanma tavanını artırma görüşmelerinin geçmişe göre daha çetin geçmesine de yol açabilir.

MUSK'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Anketlerin yanı sıra Twitter’ı satın alan Elon Musk da takipçilerine yaptığı açıklamada, açık bir şekilde Cumhuriyetçilere oy verme çağrısı yaptı.

ABD’de iş insanları ve girişimciler özellikle bağışlarla siyasi tercihlerini belirtse de ilk kez bir sosyal medya girişimcisi oy tercihleri konusunda bu kadar net bir telkinde bulundu.

Büyük bir duyuru yapacağım Büyük bir duyuru yapacağım

TRUMP'TAN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da üçüncü kez başkanlık için yarışacağı sinyalini verdi. Ara seçimler için sahada Cumhuriyetçi adaylar lehine çalışan ve mitinglerde konuşan Trump 15 Kasım’da Florida’da “büyük bir duyuru” yapacağını ilan etti.

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Elon Musk Donald Trump Joe Biden abd

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