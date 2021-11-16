Ara tatil ne zaman bitecek? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi yüz yüze devam ediyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre online eğitim modeline geçiş gibi bir durum söz konusu değil. Ara tatilin ne zaman biteceği ve yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ara tatil geçtiğimiz gün başladı. İşte 2021-2022 MEB takvimi...

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde eğitimler online ortamdan gerçekleştirilmişti. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için ise yüz yüze eğitime dönüş kararı alınmış ve okullar 6 Eylül'de açılmıştı. Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı. Ara tatil 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verileceği belirtildi. Öğretmenler, bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ara tatilden sonra 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlacak ve 4 Şubat 2022 Cuma bitecek.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatiline 11 Nisan'da çıkacak. İkinci dönem ara tatili 15 Nisan 2022'de sona erecek. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

BAKAN ÖZER AÇIKLAMIŞTI!

Yüz yüze eğitime devam etmekte kararlı olduklarını belirten Bakan Özer şu ifadeleri kullanmıştı: "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz. Çünkü eğitim ortamları sadece öğrenmenin yapıldığı yerler değildir. Okullar, öğrenciler arasında akran eğitiminin gerçekleştiği, ortak projelerin geliştirildiği, kültür-sanat-spor aktivitelerinin düzenlendiği, psikososyal ve kişisel gelişimlerinin desteklendiği, kısaca öğrencilerin öğrenmenin ötesinde çok boyutlu gelişimlerinin sürekli desteklendiği mekanlardır. Özellikle sosyoekonomik yönden dezavantajlı öğrencilerimiz için bir eğitim merkezi olmanın çok ötesinde anlam taşımaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz."

