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Ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? Ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleşecek mi? İşte 2022-2023 MEB takvimi

25.03.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara tatil tarihleri merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası okullarda ikinci dönemin geç başlamasıyla beraber ara tatil tarihlerinin ertelenmesi durumu gündeme geldi. Peki, ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? Ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleşecek mi?

Ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? Ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleşecek mi? İşte 2022-2023 MEB takvimi

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerine 12 Eylül 2022 tarihinde başladılar. Okullarda ilk ara tatil 14 Kasım - 18 Kasım Cuma tarihleri arasında yapıldı. İkinci ara tatilin yaklaşmasıyla beraber tarih araştırmaları da hız kazandı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman, hangi günler dahil? İşte 2022-2023 MEB takvimi

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.

tc meb

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin netleştiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını belirtmişti.

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