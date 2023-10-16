ARA TATİL NE ZAMAN? Kasım ara tatili 2023 ne zaman başlıyor, ayın kaçında? Tatil için geri sayım

Kasım ara tatili için geri sayım heyecanı başladı. Ara tatilin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamayla, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin tatil takvimleri duyuruldu. Buna göre ilk ara tatil 13 Kasım'da başlayacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2023-2024 ilk ara tatil kasım ayında gerçekleşecek. Tatil 13 Kasım tarihinde başlayacak ve 17 Kasım 2023 tarihinde sona erecek.

Öğrenciler hafta sonu tatilinin ardından 20 Kasım Pazartesi günü okula gidecekler.

İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA

Bu yılın ikinci ara tatili 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak.

Sömestr tatili ise 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

