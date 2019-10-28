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Araba çarpan tilki hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolu üzerinde araba çarpması sonucu yaralanan tilkiyi tedavi etti.Armutköy mevkiinde araba çarpması sonucunda iç kanama geçiren ve ağır yararlanan tilki için Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Araba çarpan tilki hayata tutundu

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolu üzerinde araba çarpması sonucu yaralanan tilkiyi tedavi etti.
Armutköy mevkiinde araba çarpması sonucunda iç kanama geçiren ve ağır yararlanan tilki için Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, hayatta kalma mücadelesi veren tilkiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ekipler, yaralı hayvanı sedyeye alarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürdü. Sağlık taramasından geçirilen ve iç kanaması olduğu öğrenilen tilki tedavi altına alındı.
Yaraları temizlenen ve ilaç verilen tilki, tamamen iyileşene kadar Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde bakım altında tutulacak. Tilki eski sağlığına kavuşmasının ardından doğal ortamına bırakılacak.

Araba çarpan tilki hayata tutundu

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