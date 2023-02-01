Arabada 40 bin TL, dükkanda 80 bin TL... Uzak gözlüğü bile gitti! Akılalmaz olay kamerada

Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde dün saat 04.00 sıralarında kendi araçlarıyla sokağa gelen şüpheliler, önce park halindeki bir araca girerek içindeki malzemeleri çaldı. Dakikalar sonra aynı sokağa dönen şüpheliler, bir cam dükkanının kepengini kırmaya çalıştı. Şüpheliler kepengin anahtarını kırarak dükkana girdi. İş yerindeki hemen her şeyi alan hırsızlar, masanın üzerinde duran dükkan sahibinin uzak gözlüklerini de çaldı.

ARAÇTA 40 BİN TL, DÜKKANDA 80 BİN TL ZARAR

Aralarında anlaşmazlık da yaşanan şüphelilerden biri diğerine, 'Cebine ne sakladın?' diye sordu. Dükkanda neredeyse çalınmadık şey bırakmayan şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızların araç içinde çaldıkları ve hasar verdikleri malzemelerle 40 bin TL, camcı dükkanından aldıklarıyla ise 80 bin TL'lik maddi zarara neden olduğu belirtildi.

"SABAHA KARŞI 3 KİŞİ GELMİŞLER"

Aracının içinden klima ve kombi tamir ekipmanları çalınan Ahmet Baş, "Sabaha karşı 3 kişi gelmişler. Kırmızı bir araçla gelmişler, güvenlik kameralarında görülüyor ama aracın plakası net olarak belli değil. Sonra da komşunun dükkanına girmişler, hırsızlık yapmışlar. Benim malzemelere de hasar vermişler. Aracın anahtar yerine bir aparat takıp oraya da zarar vermişler. Aracın içindeki malzemeleri çalmışlar. Benim araçtan iki takım çantamı çalmışlar, delici ve kırıcıyı çalmışlar, yıkama makinesini çalmışlar. Klimayla ilgili malzemeler vardı, onları da çalmışlar. 40 bin liraya yakın zarar vermişler. Komşuya daha fazla zarar vermişler. Onun ekipmanları benim ekipmanlarımdan daha pahalı" dedi. (DHA)



