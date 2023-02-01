HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Arabada 40 bin TL, dükkanda 80 bin TL... Uzak gözlüğü bile gitti! Akılalmaz olay kamerada

Arabada 40 bin TL, dükkanda 80 bin TL... Uzak gözlüğü bile gitti! Akılalmaz olay kamerada

01.02.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda 3 şüpheli, girdikleri camcıda ne var ne yoksa çaldı. Şüpheliler dükkanının sahibinin uzak gözlüğünü bile çalarken, hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızların araç içinde çaldıkları ve hasar verdikleri malzemelerle 40 bin TL, camcı dükkanından aldıklarıyla ise 80 bin TL'lik maddi zarara neden olduğu belirtildi.

Arabada 40 bin TL, dükkanda 80 bin TL... Uzak gözlüğü bile gitti! Akılalmaz olay kamerada

Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde dün saat 04.00 sıralarında kendi araçlarıyla sokağa gelen şüpheliler, önce park halindeki bir araca girerek içindeki malzemeleri çaldı. Dakikalar sonra aynı sokağa dönen şüpheliler, bir cam dükkanının kepengini kırmaya çalıştı. Şüpheliler kepengin anahtarını kırarak dükkana girdi. İş yerindeki hemen her şeyi alan hırsızlar, masanın üzerinde duran dükkan sahibinin uzak gözlüklerini de çaldı.

5ff5c90b1d42b09d85613207e9f526a3

ARAÇTA 40 BİN TL, DÜKKANDA 80 BİN TL ZARAR

Aralarında anlaşmazlık da yaşanan şüphelilerden biri diğerine, 'Cebine ne sakladın?' diye sordu. Dükkanda neredeyse çalınmadık şey bırakmayan şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

2032dbf25aa53478e2d18d9be270e3db

Hırsızların araç içinde çaldıkları ve hasar verdikleri malzemelerle 40 bin TL, camcı dükkanından aldıklarıyla ise 80 bin TL'lik maddi zarara neden olduğu belirtildi.

385a883df7ef7a897bf76850c3194cd0

"SABAHA KARŞI 3 KİŞİ GELMİŞLER"

Aracının içinden klima ve kombi tamir ekipmanları çalınan Ahmet Baş, "Sabaha karşı 3 kişi gelmişler. Kırmızı bir araçla gelmişler, güvenlik kameralarında görülüyor ama aracın plakası net olarak belli değil. Sonra da komşunun dükkanına girmişler, hırsızlık yapmışlar. Benim malzemelere de hasar vermişler. Aracın anahtar yerine bir aparat takıp oraya da zarar vermişler. Aracın içindeki malzemeleri çalmışlar. Benim araçtan iki takım çantamı çalmışlar, delici ve kırıcıyı çalmışlar, yıkama makinesini çalmışlar. Klimayla ilgili malzemeler vardı, onları da çalmışlar. 40 bin liraya yakın zarar vermişler. Komşuya daha fazla zarar vermişler. Onun ekipmanları benim ekipmanlarımdan daha pahalı" dedi. (DHA)

2502c5987af4d6eb5fb3f4aae3edccda

Apartmandaki 9 daireyi birden soydular! "Ne buldularsa götürmüşler, kombi, batarya, tencere..." Apartmandaki 9 daireyi birden soydular! "Ne buldularsa götürmüşler, kombi, batarya, tencere..."

a36fce7d13fc3ffe6be4028bcb1536b7

e519bfbb0690959f37c2f5d2e8c1bb7a

eaad7bf6e182eed373fccb72595c8472

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolda giden kapısı açık arabada akılalmaz görüntü! Şaşkına çevirdiYolda giden kapısı açık arabada akılalmaz görüntü! Şaşkına çevirdi
CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladıCHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı
Şans eseri yaşam kamerada! Kafasını çevirmiş hayatta kalmışŞans eseri yaşam kamerada! Kafasını çevirmiş hayatta kalmış
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Zeytinburnu hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

EYT'liler dikkat! Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı

EYT'liler dikkat! Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı

Fenomen Çılgın Dondurmacı mini elbiseli müşterisiyle dans etti ortalık karıştı! Takipçileri yorum yağdırdı

Fenomen Çılgın Dondurmacı mini elbiseli müşterisiyle dans etti ortalık karıştı! Takipçileri yorum yağdırdı

Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildi

Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildi

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

Yaşlı çiftin acı sonu! Korkunç manzarayı muhtar gördü! İple sandalyede asılı halde...

Yaşlı çiftin acı sonu! Korkunç manzarayı muhtar gördü! İple sandalyede asılı halde...

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.