Arabada maske zorunlu mu, cezası var mı? Özel araçta maske takılır mı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin an başında maske kullanma zorunluluğu geliyor. Kısa bir süre önce toplu taşıma araçlarında ve bir kişiden fazla kişinin seyahat edeceği ticari araçlarda maske kullanma zorunluluğu gelmişti. Yurt genelinde uygulanan maske kullanım zorunluluğu özel araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Özel araçta maske kullanmak zorunlu mu, arabada maske takılır mı sorularıyla araştırmalar yapan özel araç sahipleri ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Peki özel araçlarda maske takmak zorunlu mu? Arabada maske takmamanın cezası var mı? Maske takma zorunluluğu olan araçlar hangileri? Özellikle İstanbul ve Ankara’da trafiğe çıkan sürücülerin merak ettiği sorunun detayı… İllere göre özel araçlarda maske takma zorunluluğu Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla illere göre maske takma zorunluluğu değişebiliyor. Geçtiğimiz günlerde alınan kararlarla, toplu taşıma araçlarını kullanan yolculara ve sürücülere maske takma zorunluluğu gelmişti. İstanbul ve Ankara gibi trafiğin yoğun olduğu illerde sürücüler arasında özel araçta maske takma zorunluluğu var mı sorusunu sormalarına neden oluyor. Özel araçlarda maske takmamanın cezası var mı sorusuyla internet üzerinden araştırma yapan sürücüler, özel araçlarda maske kullanım zorunluluğu hakkında net bilgi sahibi olmak istiyor. Peki maske takma zorunluluğu hangi araçlar için geçerli? Özel araçlarda maske zorunlu mu?

Arabada maske takma zorunluluğu değişiyor! Özel araçlarda maske takma zorunluluğu her ilin valiliğine göre değişiyor. Yaşadığınız ilin valiliğine ait resmi internet sitesine giriş yaparak, koronavirüs kapsamında alınan maske kararlarına ulaşabilirsiniz. Ankara’da özel araçlarda maske takmak zorunlu mu? Her gün milyonlarca sürücünün trafiğe çıktığı Ankara’da, özel araçta maske takma zorunluluğu vatandaşlar arasında tartışılmaya başlandı. Ankara’da arabada maske takmamanın cezasını ve şahsi arabada maske takmanın zorunluluğunu araştıran sürücüler için araştırma yaptık. Peki Ankara’da hangi araçlarda maske takma zorunluluğu var? Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 13 Nisan tarihinde alınan kararlar şu şekildeydi; Kurul, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla 13 Nisan Pazartesi günü saat 00.01'den itibaren il dahilinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (Otobüs, özel halk otobüsleri, minibüsler, Ankaray, Başkentray, metro vb.) ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araç, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda geçerli olmak üzere ayrıca şu kararlar alındı:

"Maske kullanılmasının zorunlu tutulması, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanması, toplu taşıma araçlarında 'yolcu oturma kapasitesinin' azami yüzde 50'si kadar yolcu alınması, seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması, bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulması, araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici tedbirler alınması. gerekmektedir." Kurulun kararlarına aykırı hareket edenlere, "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanacağı belirtildi. İstanbul’da özel araçlarda maske takmak zorunlu mu? Normalleşme sürecine Haziran ayı itibariyle başlayan İstanbul’da trafikte kalan sürücüler maske takmanın yasak olup olmadığını net olarak çözmüş değiller. Havaların ısınmasıyla hem trafikte kalmak hem de maskeyle beklemek İstanbullu sürücüleri çileden çıkarıyor. Sürücülerin en çok merak ettiği konuların başında maske takma zorunluluğunun özel araçlarda olup olmaması. İstanbullu sürücüler için trafikte maske takma zorunluluğunu araştırdık. İstanbul’da trafikte maske takma yasağı var mı? İstanbul’da özel araçta maske takmak zorunlu mu?

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 13 Nisan tarihinde alınan kararlar şu şekildeydi; Valiliğimiz iletişim kanallarına yapılan yoğun başvurular, kolluk kuvvetlerimizin sahada yaptıkları denetimler ve sosyal medya yoluyla yapılan “Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması” yönündeki şikâyetler üzerine; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatları ile İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10.04.2020 Cuma günü saat 22.30'da Vali Yardımcısı Cemalettin ÖZDEMİR başkanlığında olağanüstü toplanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede, Bilim Kurulu tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımız kararları doğrultusunda sosyal hareketlilik ve temasın azaltılarak, sosyal izolasyonun sağlanması hayati derecede önem taşımaktadır.

Aksi halde insanlarımızın hayatlarını kaybetme riski artacak, toplum sağlığımız ve kamu düzeni ciddi şekilde tehdit altına girecektir. Söz konusu risklerin azaltılması ve sosyal mesafenin artırılması amacıyla; İlimiz dâhilinde (kara, deniz ve raylı sistemlerde) faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında (Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay, İETT, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. vb. dâhil);