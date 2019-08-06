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Araban sarımsağı üreticiyi sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:11 | Son Güncelleme

10 bin dönem arazide 150 bin ton hasat gerçekleştiren üretici, 8-10 lira arasındaki fiyatlardan da memnun kaldı - Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun: - "Araban sarımsağının ünü ülke sınırlarını aştı. Örneğin, sarımsağımızın artık baharat ülkesi olan Hindistan’dan Kastamonu Taşköprü’ye kadar satışı yapılıyor"

GAZİANTEP (AA) - Lezzeti ve görünümüyle her geçen yıl daha fazla talep gören Araban sarımsağı, rekolte ve fiyat açısından üreticisini sevindirdi.

Bölgenin tahıl ambarı olarak da bilinen Araban Ovası'nda üretilen sarımsak, önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Bu yıl ilçede 10 bin dönüm alanda ekimi yapılan ve geçen hafta hasadı tamamlanan Araban sarımsağında dönümde ortalama 1,5 ton civarında rekolte elde edildi. Fiyatların da 8 ila 10 lira arasında değiştiği Araban sarımsağı, üreticisini sevindirdi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin, sarımsağı, makarnalık sert buğdayı, karpuzu, kavunu ve doğal tarım ürünleriyle ünlü olduğunu anımsatarak, bu yıl sarımsağın rekolte ve fiyatının geçen iki yıla oranla daha iyi olduğunu dile getirdi.

Son 2 yılda sarımsak fiyatlarının oldukça düşük olduğunu anlatan Altun, şöyle konuştu:

"İki yıl üst üste fiyat düşüklüğü nedeniyle zarar eden üreticilerimiz bu yıl hasat döneminde yüksek rekolte elde etti. Sarımsak fiyatı tarlada toptan kilogram fiyatı 8 ila 10 lira arasında değişen fiyatlarda alıcı buldu. Üreticilerimiz son iki yılda fiyat düşüklüğü yüzünden ettiği zararı bu yılki rekolte yüksekliği ve fiyatı ile kapattı. Bu yıl sarımsak, üreticisinin yüzünü güldürdü. Gönlümüz Araban Ovası'nda yetişen sarımsak başta olmak üzere tüm tarım ürünlerinde de rekolte yüksekliği ve fiyatların üreticilerimizi mağdur etmeyecek seviyelerde gerçekleşmesidir. Sarımsağımıza ilgi her sene artıyor. Araban sarımsağının ünü ülke sınırlarını aştı. Örneğin, sarımsağımızın baharat ülkesi olan Hindistan'dan Kastamonu Taşköprü'ye kadar satışı yapılıyor."

Bu yılki gelişmelerden memnun olan üreticinin gelecek sezona hazırlanmaya başladığını ifade eden Altun, gelecek yıl için 15 bin dönüm civarında sarımsak dikimi için tarla hazırlığına başladıklarını kaydetti.

Sarımsak üreticisi Tahir Öztürk ise Araban Ovası'nın bereketli topraklarında yıllardır ailesiyle birlikte kendisine ait olan ve kiraladığı tarlalarda sarımsak ürettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ürettiğim sarımsağı kendim pazarlıyorum. Fiyatlarımız bu yıl geçen iki yıla oranla çok daha iyi. Ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Araban sarımsağını özellikle Kastamonu Taşköprü'den Araban'a gelen tüccarlara tonlarca satıyorum. Sarımsağımız boyutuna göre değişen fiyatlarda tarlada bir kilogramı 8 ile 10 lira arasında alıcı buluyor."

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Araban Araban sarımsağı Gaziantep Sarımsak üretim

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