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Arabanızın görünüşünü elit seviyeye çıkarıp aynı zamanda koruyacak en iyi pasta cilalar

28.02.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artık neredeyse hiçbir yere araba olmadan gidilemez hale gelindi. Gelişen kentlerde bir yerden başka bir yere gitmenin bir hayli zorlaştığı bu dönemde arabalar, hayat kurtaran araçlar olarak insanların hayatına girmeyi başardı. Bu sebeple teknik bakımın yanı sıra otomobilin dış bakımını aksatmamak çok önemli. Motorundan tekerleklerine titizlikle ilgilendiğiniz arabanızın dış görünüşünü en üst seviyeye çıkarmaya ne dersiniz? İşte sizin için derlediğimiz en iyi pasta cila markaları!

Arabanızın görünüşünü elit seviyeye çıkarıp aynı zamanda koruyacak en iyi pasta cilalar

Araba; sayısız teknik parçaya sahip olan, oldukça gelişmiş bir teknoloji ürünü. Her biri ayrı ayrı bakım gerektiren büyük küçük birçok parçadan oluşan ve bir bütün halinde bakıldığında vazgeçilmez olan arabalar, sürüş esnasında hatta durdukları yerde bile fazlaca dış etkene maruz kalıyor. Şehrin tozu toprağı, kuşların pislemesi sonucu oluşan lekeler ve kaza sonucu oluşan ufak çizikler otomobilinizin görünümünü bozarken değerinin düşmesine sebep oluyor. Eğer siz de arabanızın yüzeysel problemlerinden kurtulmak istiyorsanız pasta cila işlemine başvurabilirsiniz. Gelin, pasta cilanın tüm detaylarına ve en kaliteli pasta cila ürünlerine birlikte göz atalım!

Pasta cila nedir?

Pasta cila, her ne kadar tek bir işlem gibi görünse de pasta ve cila aslında birbirini tamamlayan iki ayrı uygulama olarak düşünülebilir. Genel anlamda pasta cila; arabaların yüzeyinde oluşan lekelenme, oksitlenme ve çizikleri gidermek için yapılan uygulamaya deniyor. Pasta zedelenmiş bölgedeki boyayı aşındırarak çiziğin yok edilmesini amaçlarken cila pasta uygulamasından sonra yüzeyde kalan pürüzleri ortadan kaldırarak boyayı daha parlak hale getirmek için kullanılıyor. Böylece aklınızdaki "Pasta cila ne işe yarar?" sorusu cevabını buluyor!

Özenle yaptığınız takdirde pasta cila uygulamasıyla çizikleri ve lekelenmeleri tamamen ortadan kaldırabilir, aracınızı ilk satın aldığınız günkü haline getirebilirsiniz. Böylece dış etkenler yüzünden değer kaybı yaşamasının önüne geçebilirsiniz. Bu işlem için bir ustadan yardım alabileceğiniz gibi kendi garajınızda rahatlıkla uygulayabileceğiniz pasta cila ürünlerinden edinebilirsiniz. En iyi pasta cila nasıl yapılır merak ediyorsanız okumaya devam edin!

Pasta cila nasıl yapılır?

Pasta cila, aracınızın eski rengine canlılık katarak daha parlak bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda ekstra bir koruma da sağlıyor. Peki, yüzey kusurlarını ortadan kaldırırken aracınızı güzelleştirecek olan pasta cila işlemi nasıl yapılıyor?

  • Uygulamaya başlamadan önce aracınızı toz ve güneş ışığı almayacak kapalı bir alana almaya özen gösterin.

  • İyi bir sonuç almak istiyorsanız işleme başlamadan önce pasta cila uygulayacağınız bölgeyi toz, kir ve lekelerden temizlemeniz gerekiyor. Bu sebeple aracınızı güzelce yıkayıp kurulayın. İmkanınız varsa sabunlu su ve kil hamuru yardımıyla tekrar temizleyebilir, en ince gözenekleri dahi kirlerden arındırabilirsiniz.

  • Pasta yapılacak alanın dışında kalan bölgeleri gazete veya başka bir koruyucu yardımıyla kapatın. Böylece ürünün başka bölgelere bulaşıp tahribata yol açmasını önleyebilirsiniz.

  • Yüzeydeki çiziğin derinliğine göre seçeceğiniz en uygun pasta cila ürününü sünger veya pamuk yardımıyla, oval hareketlerle uygulayın. pasta cila ürününün kullanma talimatında yer alan adımlara harfiyen uyun.

  • Son olarak aracınızı kurumaya bırakın, kısa süre sonra ne denli parlak ve güzel bir yüzey oluşturduğunuzu göreceksiniz.

Eğer pasta cilaya dair temel detayları okuduysanız şimdi sıra en iyi pasta cila ürününe karar vermeye geldi!

1. Kılcal çiziklere özel bir set!

Arabanızın görünüşünü elit seviyeye çıkarıp aynı zamanda koruyacak en iyi pasta cilalar

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Pasta cila yapacaksanız kullanmanız gereken ürünler aracınızdaki çiziklerin derinliğine göre değişiyor. Eğer sizin de kılcal çiziklerle başınız dertteyse Netfer markalı bu sete bir şans vermelisiniz. Yüzeysel mikro kılcal çizikleri gidermek için kullanabileceğiniz 1 adet ince pasta ve sonrasında boya koruma amacıyla kullanabileceğiniz 1 adet cila bulunan Netfer set, sizlere kapsamlı bir bakımı garantiliyor. Üst katmanda oluşan çatlaklar sebebiyle ortaya çıkan hareleri gidermek için de kullanabileceğiniz pasta cila setini polisaj makinesi ile uygulayabileceğiniz gibi pamuk yardımıyla elinizle de uygulayabilirsiniz. Solmuş boyayı canlandırmanın yanı sıra uzun süreli bir koruma sağlayabilirsiniz. Aracınızdaki zedeleri dert etmeye son! Netfer ile kısa sürede etkili sonuçlar elde edeceksiniz.

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2. Süper parlaklık ve üstün koruma!

Arabanızın görünüşünü elit seviyeye çıkarıp aynı zamanda koruyacak en iyi pasta cilalar

Maksimum performans elde edebileceğiniz bir diğer pasta cila ürünü Trax'ten geliyor! "En iyi pasta cila hangisidir?" sorusunun muhtemel cevaplarından biri olan, 25 yıllık tecrübeyle ve son teknoloji takip edilerek geliştirilen Trax; aracınıza ve size en iyi deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Özel formülüyle tam koruma sağlayan ürün, antistatik olduğu için toz ve kir tutmuyor. Arabanızı hızlı bir şekilde parlatmanın yollarını arıyorsanız gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Trax Pasta Cila, içinden çıkan sünger sayesinde kolayca uygulanabiliyor. Ürünü uygulamanız gereken yüzeye sünger ile daireler çizerek yedirmeli, bu işlemi direkt güneş ışığı altında yapmamaya özen göstermelisiniz.

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3. Brio ile dakikalar içinde pürüzsüz bir yüzey!

Arabanızın görünüşünü elit seviyeye çıkarıp aynı zamanda koruyacak en iyi pasta cilalar

Brio İnce Pasta Cila, derin olmayan çizikler için özel olarak üretilmiş bir ürün. Her renk için kullanıma uygun olan pasta cila, boyaya zarar vermeyerek aracınızın görünümünü koruyor. Yüzeysel çizikleri kolayca ortadan kaldıran ürün, parlak bir yüzey oluşturarak işlem sonrasındaki soluk görünüm ihtimalini ortadan kaldırıyor. Hızlı etki etme özelliği sayesinde gözünüzde büyüttüğünüz pasta cila işlemini kendi ellerinizle yapabilir, masrafınızı büyük oranda düşürebilirsiniz. Silikon ve amonyak içermeyen Brio İnce Pasta Cila, makine ile kullanıma uygun bir ürün. Günlük kullanım için ideal olan bir pasta cila markası arıyorsanız Brio sizin bu arayışınıza bir son verecek!

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4. Kusursuz bir işlem için ihtiyacınız olan her şey bu sette!

Arabanızın görünüşünü elit seviyeye çıkarıp aynı zamanda koruyacak en iyi pasta cilalar

Aracınız için üstün koruma ve parlaklık sağlayacak mükemmel bir set karşınızda! Pasta cila uygulaması için gereken tüm ürünleri içinde barındıran set; Trax markalı 1 adet çizik alıcı, 1 adet Trax pasta cila ve 1 adet sihirli silgi süngerden oluşuyor. Özel içeriğiyle otomobilinizin yüzeyini satın aldığınız günkü haline getirecek ve kullandığınız süre boyunca oluşan çiziklerden arındıracak set, sihirli silgi süngeri ile pasta cila öncesi temizleme işini kolay hale getiriyor. Uygulama yapacağınız yüzeyi temizlemek için sihirli süngeri su ile ıslatmalı, silgi gibi sürterek temizlemelisiniz. İnatçı kirlerin baş düşmanı olan bu silgi, adındaki sihri kanıtlarcasına kullanıldıkça yavaşça eriyor! Size ise kusursuz otomobil yüzeyinin tadını çıkarmak kalıyor.

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5. Autokit'e güvenin!

Arabanızın görünüşünü elit seviyeye çıkarıp aynı zamanda koruyacak en iyi pasta cilalar

Diğer pasta cilalara göre uygulaması oldukça kolay olan ve kuvvetli bir temizleme sağlayan Autokit Çizik Alıcı Pasta Cila; kuşların aracınızda bıraktığı kalıntılardan, böceklerden, ağaç özlerinden ve yol katranlarından aracınızı kurtarıyor. Zamanla araç yüzeyinde oluşan oksidasyonu da gideren ürün, kirli yüzeyleri temizlerken matlaşmış boyayı canlandırıyor. Ayrıca güneş ışınlarına ve asit yağmurlarına karşı tam koruma sağlıyor. Aracınızı yıkadıktan sonra bir sünger veya pamuk yardımıyla dairesel hareketler yaparak bu macunu uygulayabilir, kuruduktan sonra nazikçe silerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Plastik yüzeylerde kullanıma uygun olmadığını, araç sıcakken ve direkt güneş ışığı altındayken uygulanmaması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

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6. En iyi pasta cila setini merak edenlere!

Arabanızın görünüşünü elit seviyeye çıkarıp aynı zamanda koruyacak en iyi pasta cilalar

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Netfer 3'lü Pasta Cila Seti'nin içinde yok yok! 500 mililitrelik 3 ayrı üründen oluşan set; çizik giderici orta pasta, çizik giderici kalın pasta ve boya koruması sağlayan ciladan oluşuyor. Markanın Heroto adını verdiği orta pasta ile derin ve kılcal arasındaki çizikleri giderirken Heroto-KA adını verdiği kalın pasta ile derin çiziklerden kurtulabilirsiniz. Silikon içermeyen bu iki ürünün uygulamasından sonra Paroto adlı cilayı kullanabilir, pasta cila işleminizi tamamlayabilirsiniz. Carnauba Wax içeren Paroto Cila; pasta sonrası oluşan matlaşmayı giderirken uzun süreli koruma sağlıyor. Ayrıca kaporta, cam ve plastik aksamlarda kullanılabiliyor. El ile uygularken pamuk, makine ile uygularken ise yün keçe veya sert sünger kullanmanız gereken pasta cila setini kullanmadan önce mutlaka kullanma talimatlarını okuyun. A'dan Z'ye yüzey bakımı için Netfer'e güvenebileceğinizden şüphe yok!

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