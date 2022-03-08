Arabanızın içi tuvaletten daha pis! Dışkı bile çıktı

İngiltere'de yapılan bir araştırma, temizlik hastalığı olanları üzecek bir sonuca vardı. Araştırmanın sonucuna göre, arabaların ortalama bir tuvaletten daha kirli olabileceği ortaya çıktı.

Scrap Car Comparison tarafından yaptırılan yeni bir üniversite araştırması, özellikle arabasına âşık olanları çok üzecek sonuçlar yayınladı.

Aston Üniversitesi Biyolojik Bilimler Okulu'ndaki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, araç içlerindeki bakteriyel kontaminasyon seviyelerini belirlemek için farklı sahiplik geçmişlerine sahip otomobil içlerinden örnekler aldı.

DIŞKI BİLE ÇIKTI!

Bagaj ve sürücü koltuğunun dışkıya ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Araştırma için incelenen her araba, E.coli gibi dışkı bakterilerini içeriyordu ve en yüksek seviyeler araba bagajında ve sürücü koltuğunda bulundu. Vites kolu, gösterge paneli ve arka koltuk da ortalama ev tuvaletinde ve hatta klozet içinde bulunandan daha yüksek düzeyde bakteri kontaminasyonu gördü.

ARABALARIN EN PİS YERLERİ

Ön konsol – 1.425 bakteri tespit edildi

Sürücü koltuğu - 649 bakteri tespit edildi

Vites kolu – 407 bakteri tespit edildi

Arka koltuk – 323 bakteri tespit edildi

Pano – 317 bakteri tespit edildi

Direksiyon – 146 bakteri tespit edildi

Muhtemelen pandemi nedeniyle el dezenfektanı kullanımındaki artış nedeniyle direksiyon simidi otomobilin en temiz alanı olarak bulundu. Daha eski arabaların, daha kısa bir süredir yolda olanlardan daha fazla bakteri yüküne sahip olduğu ortaya çıktı.



