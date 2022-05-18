Arabası hurdaya döndü, arkadaşı yaralandı! Kurtarılışını sigara yakıp izlemeye başladı

Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İbrahim Y.'nin kullandığı Tofaş Şahin Marka otomobilin, Karaöz-Aksaz kavşağına 100 metre mesafede, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan yağmur suyu tahliye kanalına uçması sonucunda meydana geldi.

ARABA HURDAYA DÖNDÜ, YARALI KADIN FERYAT ETTİ, SİGARA YAKIP İZLEDİ

Sulama kanalına uçan ve böğürtlen ağaçlarına takılarak durabilen otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü İbrahim Y., kendi imkânlarıyla araçtan çıktı. Araçta sıkışan Nazlıcan Ö., ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerde çıkarıldı. Nazlıcan Ö., sıkıştığı yerden çıkarılırken çektiği acı nedeniyle feryat etti. Sürücü ise aracın içine sıkışan arkadaşının kurtarılışını yaralı halde sigara yakarak izledi.

Kazada yaralanan İbrahim Y. ve Nazlıcan Ö., 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

