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Arabasına jant alan kişiye banyo musluğu gönderdi

01.10.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'nun Gerede ilçesinde, internet üzerinden 1500 liraya anlaştığı Bayram Yılmaz'a (40) otomobil jantı yerine banyo musluğu gönderen Taner Kırıcıoğlu, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis ile 2 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Yılmaz, "Resmen benimle dalga geçildi, içime sindiremiyorum. Giden parama mı yanayım, çok isteğim ve gönderilmeyen jantlara mı yanayım?" dedi.

Arabasına jant alan kişiye banyo musluğu gönderdi

Olay, geçen yıl Gerede ilçesinde meydana geldi. Pasta imalatı yapan Bayram Yılmaz, sosyal medyada otomobiline uygun jant seti satıldığını gördü. Satıcı ile iletişime gelen Yılmaz, 1800 TL olan 4 jant için 1500 TL'ye anlaştı. Yılmaz, jantların ücretini Taner Kırıcıoğlu isimli satıcıya yolladı. Jantları almak için kargo firmasına giden Bayram Yılmaz, kutuyu açtığında banyo musluğuyla karşılaştı ve iade etti. Satıcıya ulaşamayan Yılmaz, bunun üzerine savcılığa başvurdu. Soruşturma kapsamında Kırıcıoğlu hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz sanık Kırıcıoğlu katılmadı, mağdur Yılmaz ise hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Kırıcıoğlu'nun 3 yıl 4 ay hapis ile 2 bin 500 TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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'İNSANI ÇOK GÜZEL KANDIRIYORLAR'

Duruşmanın ardından konuşan Bayram Yılmaz "Sosyal medyadan arabam için jant konusunda biriyle anlaştık. 1800 lira demişti, 1500 liraya anlaştık. 'Sana 200 lira kargodan indirimli fiyattan gönderirim' dedi. Kargodan banyo musluğu geldi. Kargocuya gittim, küçük bir kutu vardı, açtım, şoke oldum. Bana dalga geçer gibi banyo musluğu göndermiş. Kargocu da 'Ben bilmiyorum' dedi. Ben de kargoyu geri gönderdim. Kargoyu ayrıca karşı ödemeli göstermiş. Telefonlarımı açmadı, beni de engelledi" dedi.

Kandırıldığını söyleyen Yılmaz "Böyle insanlara inanmayın, kanmayın. Mağdurum, kimse olmasın. 1500 lirasında değilim ama insanlar mağdur olmasın. Emekçi adamım, kendisine inandım. Bunların işi bu. İnsanı çok güzel kandırıyorlar. Resmen benimle dalga geçildi, içime sindiremiyorum bu durumu. Giden parama mı yanayım, çok istediğim ve gönderilmeyen jantlara mı yanayım?" diye konuştu.

DHA

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