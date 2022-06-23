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Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

22.06.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sıcaklarının kendini daha çok hissettirmeye başladığı şu günlerde klimasız durmak gittikçe zorlaşıyor. Özellikle gündüz saatlerinde arabayla bir yere gidiyorsanız klima açmadan sıcaklara dayanmak kolay olmuyor. Bazıları klima konusunda çok hevesli olsa da bazıları bu durumdan hoşlanmıyor. Klima kullanımı nedeniyle baş ağrısı yaşayanlar veya temiz havayı klimaya tercih edenler olabiliyor.

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Yaz mevsiminin gelmesiyle termometreler, 30 derece üstü sıcaklıkları gösteriyor. Arabada giderken güneşin sizi rahatsız etmesinden bunalan biriyseniz sizi sıcaktan kurtaracak buzdolabından serinletici mindere kadar birkaç alternatif ürün önerimiz var. Sizin için klima olmadan yaz aylarında neler yapılabileceğini araştırdık. Sıcaklarda bunalmadan klimasız ve rahat bir araba yolculuğu için gerekli olan ürünleri derledik. İşte detaylar!

1. Ezetil 12 V 30 Litre Araç Buzdolabı ile buz gibi içecekler hep yanınızda

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

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Yolda serinlemenin en güzel yollarından biri, araç içinde soğuk içecek bulundurmak. Bunun için Ezetil 12 V 30 Litre Araç Buzdolabı alıp arabanızın içine koyabilirsiniz. Yolculuklarda kullanacağınız ürünün içine su ve serinletici içecekler yerleştirilebilirsiniz. Çakmak prizinden aldığı enerji ile içerisindeki içecekleri soğutan ürün, yalıtımlı yapısı sayesinde araba çalışmadığı zamanlarda bile içindekileri soğuk tutar. Sıcağın en üst seviyeye ulaştığı ve dayanılmaz olduğu anlarda 1 şişe soğuk su ile serinleyebilir, içinizi ferahlatabilirsiniz. Portatif şekilde üretilen buzdolabı; piknik ve kamplarda da işinize yarar. İstediğiniz yere kolayca taşıyabildiğiniz bu ürüne şans vermeye ne dersiniz?

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2. Soğuk içecek taşımak için pratik bir yol: Reliance 10 Litre Yemek Taşıma Termos Çanta

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Reliance 10 Litre Yemek Taşıma Termos Çanta, hayat kurtarıcı ürünler arasında yer alıyor. Birkaç buz küpü ile termos çanta içerisine koyacağınız soğuk su, içecek ve belki de dondurma gibi abur cuburlar; sıcak yaz ayarlarında arabada ferahlamak için birebir. 20 x 25 x 20 cm ölçülere sahip ürünün, toplamda 4 farklı renk seçeneği bulunuyor. Isı transferini engelleyen özel yalıtım malzemesi, su geçirmez yapısı ve ısınmayı önlemek için ışık geçirmez kumaşı ile termos çanta, kullanım kolaylığı vadediyor. Arabanıza sabah koyacağınız içecekleri gün boyu soğuk tutabileceğiniz bu ürünü detaylı incelemenizi öneririz.

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3. Modacar Mandalla Pratik Tutunan Araç Vantilatörü ile serinlemek çok kolay!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabada klima açmadan serinlemenin en güzel yollarından biri, araç vantilatörleri. Hiçbir delme veya sabitleme işlemine gerek kalmadan mandal yardımıyla uygun bir yere tutturulan Modacar Mandalla Pratik Tutunan Araç Vantilatörü, 12 V güçle çalışır. Sağa ve sola dönerek veya sabit şekilde kullanılabilir. Standart bir vantilatörün yapması gereken her özelliğe sahip olan cihaz, cam kenarına kurularak dışarıdan içeriye temiz hava üfleyebilir. Otomobil, hafif ticari araç, minibüs ve panelvan gibi araçlarda tercih edilir. Sıcak yaz günlerinde arabanın içerisinde esinti oluşturmak ve serinlemek için en ideal ürünler arasında yer alır.

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4. Ankaflex 2 Adet Oto Yan Cam Perdesi ile güneşi dışarıda tutun

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabanın içinin ısınmasını önlemek, en etkili serinleme yöntemleri arasında yer alıyor. Pratik, uygun fiyatlı ve uygulaması kolay ürünlerden biri olan Ankaflex 2 Adet Oto Yan Cam Perdesi, aracın arka camlarına takılıyor. Bu sayede bebek ve çocukların güneşten rahatsız olması önlenirken arabanın arkasının fazla ısınmasına da engel olunuyor. Perde olarak görev yapan ürün, emzirme esnasında annelere kolaylık tanıyor. Uzun seyahatlerde sıcaklara karşı rahat etmenizi sağlayan ürün, esnek kumaşıyla kapı açıkken kolaylıkla takılıp çıkarılabiliyor. Aracın kapısının üzerinden çorap gibi geçirilen oto perdesi, aracın camlarının açılıp içeri hava girmesine olanak tanıyor.

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5. Chermik Auto Cool Güneş Enerjili Oto Araç İçi Soğutucu ile park hâlindeki arabanızın ısınmasını engelleyin

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Yaz aylarında arabanız güneş altında beklerken içerisinde oluşan sıcaklık, 70-80 dereceye kadar çıkabiliyor. Chermik Auto Cool Güneş Enerjili Oto Araç İçi Soğutucu, aracınız park hâlindeyken güneş enerjisi ile çalışarak arabanın içindeki sıcak havayı dışarıya doğru üflüyor. Böylelikle aralık olan camdan giren serin hava sayesinde arabanın içi, çok fazla ısınmıyor. Bu durum, arabaya bindiğiniz an hissedilir derecede sıcaklık farkı sağlıyor. Arabanızda sıcak yaz aylarında bile klima açmadan seyahat edebileceğiniz bu ürünü inceleyip güvenli şekilde sepetinize eklemeye ne dersiniz?

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6. Tegin Shop Araba Koltuk Minderi ile trafikte terlemeye son!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Tegin Shop Araba Koltuk Minderi ile arabada terlemeye son! Sıcaklarda güneş altında bekleyen arabalarda en büyük sorunlardan biri, koltukların aşırı ısınması. Özellikle deri kumaşlı koltuklar, ısıyı hapsederek ciltte yanıklara bile neden olabilir. Ön koltuklar için tasarlanan ürün, ergonomik yapısı sayesinde vücudunuzu kavrar. Tüm yerli ve yabancı model arabalarla uyumlu olan minder, arka kısmında bulunan cırt bağlantıları sayesinde kolay kurulum sağlar. Terletmez ve kaymaz özellikli kumaş ile üretilen ürün, arabanızın görünümüne şıklık katar. 6 farklı renk seçeneğine sahip minder, isteğe bağlı olarak ofisteki koltuklar için de kullanılabilir.

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7. Ankanorm Katlanabilir Dışı Metalize Arası Balonlu Ön Cam Oto Güneşliği ile arabanın ısınmasını engelleyin

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

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Arabanın en geniş camı ön cam olduğu için sıcaklık en fazla buradan alınır. Arabanın ön camına yerleştireceğiniz Ankanorm Katlanabilir Dışı Metalize Arası Balonlu Ön Cam Oto Güneşliği ile güneşten gelen sıcaklığı kesebilir, park hâlindeki aracınızın daha az ısınmasını sağlayabilirsiniz. Dışında yer alan alüminyum malzeme sayesinde sıcağı geri yansıtan ürün, aynı zamanda balonlu yapısıyla ısı transferini engelleyerek ısı yalıtımı yapar. Torpido ve direksiyonunuzun ömrünün uzamasına yardımcı olan ürünü, kullanmadığınız zamanda katlayarak muhafaza edebilirsiniz. 150 x 70 cm ölçülerine sahip güneşlik, tüm araç modellerine uygun şekilde üretilir.

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8. Online Pazaryeri Cold Elektrikli Araba Soğutucu ile araç içinde hava dolaşımı sağlayın

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Araba içerisinde hava akımı oluşturarak serinlemeyi sağlayan Online Pazaryeri Cold Elektrikli Araba Soğutucu, Bladeless fan teknolojisiyle pervanesiz şekilde hava üfleme özelliğine sahip. Böylelikle çocuklar, ürüne parmağını soksa bile cihaz onlara zarar vermez. Kararlı fanları sayesinde homojen hava dağılımı yaratan soğutucu, aniden kesilen veya artan hava akımları oluşturmadığı için kullanıcıyı rahatsız etmez. 12 V enerjiyle çalışan ürün, ortamda hava akımı ayarlanmasına imkân tanır. Çakmak fişinden elektrik alarak kurulumu kolayca yapılan cihaz, küçük kompakt yapısı sayesinde araba içinde yer kaplamaz. Bladeless fan tasarımı sayesinde toz tutmadığı için ürünü temizlemesi kolay olur.

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9. Maazasenin Kendinden Soğutmalı Serinletici Minder ile yaz aylarında yolculuklar çok daha keyifli

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Yaz aylarında arabada terleyerek rahatsız olanların imdadına Maazasenin Kendinden Soğutmalı Serinletici Minder yetişiyor. Arabanın çakmak prizinden enerji alan ürünün içindeki yatay fanlar, oturma alanı ve sırt bölgesinde hava akımı oluşturarak terlemeyi önlüyor. Böylelikle serinletici minder, araba yolculuklarının problemlerinden biri olan sırt terlemesine kesin çözüm sunuyor. Yumuşak ve esnek yapısı sayesinde yolcu oturduğunda masaj hissi veren ürün, kullanıcıya konforlu bir kullanım vadediyor. 35 x 35 cm ölçülerine sahip minder, ofis gibi çalışma ortamlarında da kullanıma uygun. Otururken terlemekten şikâyetçi biriyseniz bu ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

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