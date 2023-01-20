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  4. Arabasıyla ezip taş attı, kimseye yardım ettirmedi! Doğum gününü kutlarken vahşice öldürülen Pelin Kaya'nın son paylaşımı ortaya çıktı... "Bu kasten işlenmiş bir cinayet"

Arabasıyla ezip taş attı, kimseye yardım ettirmedi! Doğum gününü kutlarken vahşice öldürülen Pelin Kaya'nın son paylaşımı ortaya çıktı... "Bu kasten işlenmiş bir cinayet"

20.01.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Restoranda arkadaşlarıyla 30. yaş gününü kutluyordu, bu sırada vahşice katledildi. Malta'da yaşayan Türk vatandaşı Pelin Kaya'yı Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri (33) önce aracıyla ezdi, daha sonra saldırdı. Vahşetin dozu yetmezmiş gibi Camilleri, Kaya'ya yardım etmek isteyenleri de engelledi. Polis müfettişi Keith Zahra, "Bu kasten işlenmiş bir cinayet" dedi. Öte yandan Kaya'nın olaydan 10 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ev arkadaşı aradığı ortaya çıktı.

Arabasıyla ezip taş attı, kimseye yardım ettirmedi! Doğum gününü kutlarken vahşice öldürülen Pelin Kaya'nın son paylaşımı ortaya çıktı... "Bu kasten işlenmiş bir cinayet"

Doğum gününde iç mimar Pelin Kaya'yı arabayla ezip taşla saldıran Jeremie Camilleri'nin müvekkilleri, Camilleri'nin psikiyatrik tedavi gördüğünü belirterek hastanedeki adli tıp koğuşunda tutulmasını talep etti ancak talep reddedildi. Kaya'nın dayısı Aykan Ceylan, "Hayalleri ve arzuları vardı ve bunları Malta'da sürdürmeye karar vermişti. Pelin'in doğum gününde yaşanan bu acı olay yüzünden onun harika geleceği elinden alındı. Bir insanı bu vahşete iten şeyin ne olduğunu anlamıyoruz" diye konuşurken üzüntüsünü dile getirdi. Korkunç olayın ardından Camilleri polis tarafından elektro şok tabancasıyla gözaltına alınırken Kaya'nın sosyal medya paylaşımı acıları tazeledi.

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'KASTEN ÖLDÜRME'DEN SUÇLANDI

AA muhabirinin, Kaya ailesine hukuki danışmanlık sağlayan firma yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 18 Ocak Çarşamba gecesi aracıyla daldığı restorandaki Pelin Kaya'yı ezen ve sonrasında da kendisine saldırıp, yardım edilmesini engelleyen Camilleri mahkemeye çıkarıldı.

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Pelin Kaya'nın yakınlarının ve Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk duruşmada, Hakim Joe Mifsud, 33 yaşındaki Camilleri'nin kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi.

"BASİT BİR TRAFİK KAZASI DEĞİL"

Malta basınına duruşmadan yansıyan bilgilere göre, savunma tarafı, halihazırda psikiyatrik tedavi gördüğünü belirttikleri müvekkilleri Camilleri'nin bu nedenle Mount Carmel Hastanesi'ndeki adli tıp koğuşunda tutulmasına yönelik savunma yaptı. Ancak mahkeme, bu talebi kabul etmeyerek sanığın Corradino cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Duruşmada olayla ilgili bilgi veren polis müfettişi Keith Zahra, "Bu basit bir trafik kazası değil, kasten işlenmiş bir cinayet." dedi.

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"HAYALLERİ VE ARZULARINI MALTA'DA SÜRDÜRMEYE KARAR VERMİŞTİ"

İlk duruşmanın ardından mahkeme çıkışında bir basın açıklaması yapan Pelin Kaya'nın dayısı Aykan Ceylan şu ifadeleri kullandı:

"Pelin'le bizim bir parçamız gitti. Pelin, zeki ve harika bir insandı. Hayalleri ve arzuları vardı ve bunları Malta'da sürdürmeye karar vermişti. Pelin'in doğum gününde yaşanan bu acı olay yüzünden onun harika geleceği elinden alındı. Bir insanı bu vahşete iten şeyin ne olduğunu anlamıyoruz. İntikam değil, adalet istiyoruz ve adaletin tecelli etmesi için mücadele edeceğiz."

Ceylan, kendilerine gösterdiği "olağanüstü destekten" ötürü Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği başta olmak üzere, gösterdiği dayanışma nedeniyle Malta halkına teşekkür etti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Öte yandan Pelin Kaya'nın korkunç olayın yaşanmasından 10 gün önce Facebook'ta ev arkadaşı aradığını bildiren bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

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NE OLMUŞTU?

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında meydana gelen olayda, Jeremie Camilleri'nin kullandığı siyah araç, önce benzin istasyonuna zarar vermiş, ardından da hemen yakınındaki fast-food restoranına dalarak olay sırasında restoranda arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan 30 yaşındaki Pelin Kaya'yı ezmişti.

Görgü tanıkları, araç sürücüsünün, çarptığı Kaya'ya ayrıca taşlar attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancasının yardımıyla gözaltına almıştı.

(AA)

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