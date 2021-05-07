Arabaya detaylı temizlik nasıl yapılır?

Detaylı temizlik işlemi aslında önemli bir konudur. Merdiven altı uygulamalar veya profesyonel ellerde yapılan uygulamalar, aracınızda geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu sebepten dolayı aracınızı emin ellere teslim etmeniz şart.

DETAYLI TEMİZLİK NEDEN YAPILIR?

Aracınızın uzun yıllar boyunca tabiri caiz ise parlaması ve ilk gün ki gibi olmasını istiyorsanız buna dikkat etmeniz gerek. Detaylı temizliği aracın içerisinde değil, dışında da yapmak gerekir. Peki detaylı temizlik uygulamasında nelere dikkat edilmeli?

DETAYLI TEMZİLİK UYGULAMASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yazımızın başında detaylı temizlik için aracınızı profesyonel ellere emanet etmeniz gerektiğini başta söylemiştik. Buna ek olarak içeride ve dışarıda kullanılacak olan malzemelerin kalitesi de önem arz eder. Aracınızın koltuklarını temizlemek için kullandığınız maddeden tutun da, dışarıda kullandığınız yıkama sabununa kadar tüm malzemeler gerekirse birinci kalite olmalıdır. Tabi ki bu malzemelerinde uygulama tekniğini bilmek gerek. Tüm bu konuları detaylı bir şekilde videomuzda anlattık. Keyifli seyirler.