HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Arabaya detaylı temizlik nasıl yapılır?

Arabaya detaylı temizlik nasıl yapılır?

07.05.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her araç sahibi otomobilinin uzun yıllar boyunca göz alıcı bir şekilde parlamasını ister. Bunun için birbirinden farklı işlemler yapar. Bunların arasında ise detaylı temizlik ve seramik işlemi yer alır. Peki bu uygulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Arabaya detaylı temizlik nasıl yapılır?

Detaylı temizlik işlemi aslında önemli bir konudur. Merdiven altı uygulamalar veya profesyonel ellerde yapılan uygulamalar, aracınızda geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu sebepten dolayı aracınızı emin ellere teslim etmeniz şart.

DETAYLI TEMİZLİK NEDEN YAPILIR?

Aracınızın uzun yıllar boyunca tabiri caiz ise parlaması ve ilk gün ki gibi olmasını istiyorsanız buna dikkat etmeniz gerek. Detaylı temizliği aracın içerisinde değil, dışında da yapmak gerekir. Peki detaylı temizlik uygulamasında nelere dikkat edilmeli?

DETAYLI TEMZİLİK UYGULAMASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yazımızın başında detaylı temizlik için aracınızı profesyonel ellere emanet etmeniz gerektiğini başta söylemiştik. Buna ek olarak içeride ve dışarıda kullanılacak olan malzemelerin kalitesi de önem arz eder. Aracınızın koltuklarını temizlemek için kullandığınız maddeden tutun da, dışarıda kullandığınız yıkama sabununa kadar tüm malzemeler gerekirse birinci kalite olmalıdır. Tabi ki bu malzemelerinde uygulama tekniğini bilmek gerek. Tüm bu konuları detaylı bir şekilde videomuzda anlattık. Keyifli seyirler.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Kamu kurumlarını kapsayan personel servis yönetmeliğinde değişiklikKamu kurumlarını kapsayan personel servis yönetmeliğinde değişiklik
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Çarpıcı iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istiyor

Çarpıcı iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı 'Başbakan' yapmak istiyor

Yediği cezaya şaşırdı, tepkisi ilginç oldu

Yediği cezaya şaşırdı, tepkisi ilginç oldu

Survivor'dan elendikten sonra flaş itiraflar: Bile bile yapması...

Survivor'dan elendikten sonra flaş itiraflar: Bile bile yapması...

Bireysel Emeklilik Sistemi yönetmeliğinde değişiklik

Bireysel Emeklilik Sistemi yönetmeliğinde değişiklik

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

CHP'de 'tecavüz' iddiası! Peş peşe açıklamalar

İmamoğlu'na şimdi de 'düğün soruşturması' mı?

İmamoğlu'na şimdi de 'düğün soruşturması' mı?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.