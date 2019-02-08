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Arabayla 20 metre uçtu! Korkunç anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 07:59 | Son Güncelleme

Ankara'daki Keçiören'de direksiyon hakimiyetini kaybedince arabayla birlikte 20 metre yükseklikten uçan kadın sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine parçalara ayrılan otomobilden yaralı şekilde çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücü olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin müdahalesi sonrası Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, aracın kullanılmaz hale geldiği kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara Keçiören’de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi’nin bahçesine uçtu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara Keçiören İlçesi Yeşiltepe Mahallesinde bulunan Günebakan sokakta saat 06.00 sularında Keçiören istikametinde seyreden ismi henüz belirlenemeyen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 06 BFC 842 plakalı aracı ile yaklaşık 20 metre yükseklikten uçtu.
Kazada taklalar atarak parçalara ayrılan otomobil sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın sürücü, olay yerine gelen ambulans ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Büyükşehir Belediyesi Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi’nin bahçesine uçan araç kullanılamaz hale geldi. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)
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Ankara Kaza

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