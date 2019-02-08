Arabayla 20 metre uçtu! Korkunç anlar

Yaralı sürücü olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin müdahalesi sonrası Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, aracın kullanılmaz hale geldiği kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara Keçiören’de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi’nin bahçesine uçtu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara Keçiören İlçesi Yeşiltepe Mahallesinde bulunan Günebakan sokakta saat 06.00 sularında Keçiören istikametinde seyreden ismi henüz belirlenemeyen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 06 BFC 842 plakalı aracı ile yaklaşık 20 metre yükseklikten uçtu.