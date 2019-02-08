Arabayla 20 metre uçtu! Korkunç anlar

Yaralı sürücü olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin müdahalesi sonrası Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, aracın kullanılmaz hale geldiği kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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