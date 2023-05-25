Araç km sorgulama işlemi nasıl yapılır? Plakadan ve SMS ile araç km sorgulama nasıl yapılır?

İkinci el bir araç alırken aracın kaza durumu, boyası, iç ve dış bakımı, temizliği gibi farklı durumlar kontrol edilir. En önemli özelliklerden ve gözden kaçırılmaması gereken kontrollerden biri de aracın kilometre sorgulamasıdır. Kilometre sorgulaması e-Devlet hesabı üzerinden, PTT aracılığı ile ya da yetkili kurumların çağrı merkezleri sayesinde yapılabilir. HGS km sorgulaması için de PTT’nin internet sitesinden yararlanılabilir.

Araç km sorgulama nasıl yapılır?

İkinci el araç alan kişiler araç km sorgulama işlemi için PTT üzerinden sorgulama yapabilir. PTT km sorgulaması yapabilmek için PTT’nin resmî internet sitesine girilmelidir. Kurumun mobil uygulaması üzerinden de sorgulama yapılabilir. Site ya da uygulama üzerinden “Kilometre ve Muayene Sorgulama” sayfasına giriş yapılır. Açılan sayfanın üst kısmındaki menü içinde yer alan KM Sorgulama seçeneği tıklanarak açılan bölüme plaka ve şasi bilgileri girilir. Ardından sonucun gönderilmesi istenen mail adresi bilgisi yazılır ve ileri butonu tıklanır. Ödeme işlemi onaylandıktan sonra araç kilometre bilgileri ekranda görünür.

Kişisel şifre ve kimlik numarası ile girilen e-Devlet internet sitesi ya da uygulaması üzerinden de kilometre sorgulaması yapılabilir. e-Devlet araç km sorgulaması yapabilmek için öncelikle e-Devlet uygulamasına giriş yapılmalıdır. Ardından arama butonuna “e-Devlet araç km sorgulama” yazılır ve uygulamaya git seçeneği tıklanır. Açılan sayfaya aracın şase ve plaka numarası yazılarak sorgulama yapılır.

Kilometre sorgulamasının yapılabileceği bir alan da TÜVTÜRK’tür. (Teknik Denetim Kurumu) Bunun için öncelikle TÜVTÜRK’ün resmi sitesine girilir. TÜVTÜRK km sorgulama sekmesinin altından “Araç Muayene Sorgulama” kısmı tıklanır. Açılan sekmede muayene rapor numarası ve plakaya ait tüm kilometre verilerine ulaşabilmek mümkündür.

SMS ile KM sorgulaması nasıl yapılır?

İnternet üzerinden, siteler ya da mobil uygulamalar aracılığı ile yapılabilen kilometre sorgulaması işlemi kısa mesaj yolu ile de gerçekleştirilebilir. Bunun için SMS çağrı merkezleri olan 5664 ve 5665 SMS numaraları kullanılır.

5664 km sorgulama işlemi yapılacaksa bu sayede araç detay, araç hasar ya da değişen parça verilerine herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan ulaşılabilir. Sorgulama bedeli tüm telefon operatörleri için 46 TL olarak belirlenmiştir. Plakayı yazarak 5664 nolu sorgulama hattına göndermek yeterli olacaktır.

5665 km sorgulama için bilgisine ulaşmak istenen aracın şase numarası ya da plaka numarasına gerek vardır. Plakanın ya da şase numarasının bitişik olarak yazılması ve 5665 nolu SMS hattına gönderilmesi gerekir.



