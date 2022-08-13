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  4. Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Cezaya itiraz etti, haklı bulundu

Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Cezaya itiraz etti, haklı bulundu

13.08.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da meydana gelen olayda fahri trafik müfettişinin kestiği 427 lira ceza, delil olmadığı için iptal edildi. Fırat Çınar, "427 lira belki büyük bir para değil. Fakat ortada haksızlık olduğu için itiraz ettim. Mahkeme lehimize karar vererek cezayı iptal etmiş. Belki de o kişi korna çalmamı ya da tipimi beğenmediği için ceza yazdı. Ortada bir delil de olmadığı için hakkımızı savunduk. Haksız ceza yazıldığını düşünenler, buna itiraz edebilir" diye konuştu.

Adana'da bir sosyal medya sitesinin yöneticiliğini yapan Fırat Çınar, geçen ay evine gelen tebligatla, bir fahri trafik müfettişinin kendisine, 'trafik düzenini tehlikeye atma' suçundan 427 lira idari para cezası yazdığını öğrendi. Cezanın yazıldığı 17 Mayıs'ta hiçbir trafik kuralını ihlal etmediğini iddia eden Çınar, durumu avukatına bildirdi. Çınar'ın avukatı Mahmut Mert Kobener, hazırladığı dilekçeyi Adana 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne sunup cezanın iptalini talep etti. Dilekçeyi değerlendiren hakim, durumun hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Çınar'ı haklı bularak kararı iptal etti.

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'BELKİ DE TİPİMİ BEĞENMEDİĞİ İÇİN YAZDI'

Olay günü, ailesiyle otomobille gezmeye çıktığını fakat hiçbir kuralı çiğnemediğini dile getiren Çınar, cezayı görünce üzüldüğünü anlattı. Haksızlığa uğradığını belirten Çınar, otomobili kullanırken kendisini, ailesini ve çevredekileri tehlikeye sokacak hiçbir şey yapmadığını öne sürdü. Buna rağmen ceza yazılmasının gücüne gittiğini vurgulayan Çınar, "427 lira belki büyük bir para değil. Fakat ortada haksızlık olduğu için itiraz ettim. Mahkeme lehimize karar vererek cezayı iptal etmiş. Belki de o kişi korna çalmamı ya da tipimi beğenmediği için ceza yazdı. Ortada bir delil de olmadığı için hakkımızı savunduk. Haksız ceza yazıldığını düşünenler, buna itiraz edebilir" diye konuştu.

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'NE GÖRÜNTÜ NE DE TANIK VAR'

Çınar’ın avukatı Mahmut Mert Kobener ise fahri müfettişlik uygulamasının eskiden kalma bir uygulama olduğunu ve artık bu uygulamaya ihtiyaç olmadığını söyledi. Ceza yazan fahri trafik müfettişinin elinde durumu kanıtlayan belgeler olması gerektiğini kaydeden Kobaner, "Cezanın ekine ne bir görüntü ne de bir tanık yazılmış. Ceza, Kabahatler Kanunu'nun 25'inci maddesinin unsurlarına aykırı olduğu için iptal edildi. Yani hakim, herhangi bir delili olmayan idari para cezalarının geçerli olmadığına karar verdi. Eğer siz kendinizden eminseniz, avukatlarınız aracılığıyla itiraz edip hakkınızı arayabilirsiniz" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana trafik cezası
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