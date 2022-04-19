HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Araç sahipleri dikkat! Emniyetten HGS uyarısı: Bu mesajları açmayın

Araç sahipleri dikkat! Emniyetten HGS uyarısı: Bu mesajları açmayın

19.04.2022 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürekli yeni yöntemler geliştiren dolandırıcılar bu kez HGS sahiplerini hedef aldı. Konuya ilişkin Emniyetten uyarı geldi. SİBERAY'dan yapılan açıklamada vatandaşlar, "HGS işlemleri" görünümlü gelen linklere tıklanmaması konusunda uyarıldı.

Araç sahipleri dikkat! Emniyetten HGS uyarısı: Bu mesajları açmayın

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), vatandaşları "HGS işlemleri" görünümüyle iletilen sahte linklerle dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.

Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "'HGS işlemleri' görünümüyle iletilen sahte linklere dikkat! HGS alım, dolum ve kontrol işlemlerinizi çevrim içi olarak gerçekleştirmek için e-Devlet kapısını, PTT'ye ait kurumsal mecraları veya mobil bankacılık sistemlerini kullanın." uyarısında bulunuldu.

Örnek dolandırıcılık mesajına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda, şunlar kaydedildi:

FQpEKKaWUAAGMgp

"Çeşitli iletişim kanalları kullanılarak gönderilen mesajlarda yer alan sahte linkler yardımıyla HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) kontrol ve yükleme işlemleri yapılabileceğini iddia eden mesajlara itibar etmeyin." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gece vakti harekete geçildi! Aralarında...Gece vakti harekete geçildi! Aralarında...
Filmleri aratmayan şehir savaşı! Önce pusuya düşürdüler sonra ise tek tek...Filmleri aratmayan şehir savaşı! Önce pusuya düşürdüler sonra ise tek tek...
Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke olduÇöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

Ronaldo acı haberi duyurdu! ''Hayatını kaybetti''

Survivor Avatar Atakan'ın eşinin göğüs dekolteli pozu tozu dumana kattı

Survivor Avatar Atakan'ın eşinin göğüs dekolteli pozu tozu dumana kattı

Gece yarısı kamera karşısına geçti! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu

Gece yarısı kamera karşısına geçti! Sıcak gelişmeyi dünyaya duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması: 'Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması: 'Suriyeli kardeşlerimizin onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

Filmleri aratmayan şehir savaşı! Önce pusuya düşürdüler sonra ise tek tek...

Filmleri aratmayan şehir savaşı! Önce pusuya düşürdüler sonra ise tek tek...

Rusya'dan çarpıcı açıklama: Yok edildi

Rusya'dan çarpıcı açıklama: Yok edildi

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Ev sahibi seksi fotoğraflarını görünce öyle bir şey yaptı ki...

Ev sahibi seksi fotoğraflarını görünce öyle bir şey yaptı ki...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.