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Aracı 150 bin kilometrede diye aldı! Gerçeği öğrenince şoke oldu

10.06.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan bir kişi, internette görüp aldığı arabayla ilgili gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Mustafa Çıldır, aldıktan sonra arızalar vermesi üzerine tamirciye götürdüğü aracın kilometresinin normalinden iki kat daha fazla olduğunu öğrendi. 150 bin kilometre diye satın aldığı otomobilin 309 bin kilometrede olduğunu öğrenen Çıldır, "Arabaları 150 binde gösterip satıyorlar, insanları dolandırıyorlar. Ben de şu an savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

Aracı 150 bin kilometrede diye aldı! Gerçeği öğrenince şoke oldu

İstanbul'da bir kişi, internette 150 bin kilometrede olduğunu gördüğü bir aracı 187 bin TL'ye satın aldı. Mustafa Çıldır, aracın arızalar vermesi üzerine götürdüğü tamircide 150 bin değil, 309 bin kilometrede olduğunu öğrendi. Çıldır, aynı satıcının aynı internet sitesinde aynı marka model otomobilin satışına devam ettiğini ve farklı vatandaşların da bu durumdan mağdur olabileceklerini belirtti.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İstanbul'da ikamet eden boya ustası Mustafa Çıldır, yıllardır birikim yaptığı 187 bin Türk lirasıyla ikinci el otomobil almak istedi. Bir internet sitesinde bütçesine göre otomobil bakan Çıldır, bulduğu bir otomobili satın aldı. Satıcı kişi tarafından belirlenen ekspertizde gerekli bakımları yapılan aracın satıcısı, Çıldır'a aracın 150 bin km olduğunu belirtti. Satıcıya güvenerek aracı satın alan Mustafa Çıldır, aracı satın aldıktan sonra araçta tuhaf arızalar meydana geldiğini fark etti. Bu arızaları çözmek adına sanayiye giden Çıldır, aracını tekrar genel bakımdan geçirdi. Yapılan bakımlarda aracının aslında 150 bin km değil 309 bin km olduğunu öğrenen Çıldır, dolandırıldığının farkında vardı. Bunun üzerine satıcıyı telefon ile arayan Çıldır'ın aramalarına cevap veren olmadı. Kilometre farkından dolayı aracın daha az değeri olduğunu savunan Çıldır, hakkını aramak için Kartal'daki Anadolu Adliyesine giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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"KENDİLERİNE ÖZEL HAT ÇIKARTIYORLAR"

Çıldır daha sonra aynı internet sitesi üzerinden araştırma yaptığında, kendisine aracı satan kişinin aynı marka ve model aracı farklı bir telefon irtibat numarası ile satışa devam ettiğini ve bu şekilde başka vatandaşların da mağdur olabileceğini belirtti.

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Olay hakkında konuşan Mustafa Çıldır, "Bu arabayı sahibinden.com sitesinden aldım. Satan kişi bana aracın 150 bin km olduğunu ve her şeyinin orijinal olduğunu söyledi ve satışını yaptı. Ben de söylediklerine itibar ettim ve gittim. Verdikleri konumda buluştuk, daha sonra araba hakkında bana bir mesaj gösterdiler, arabanın 150 bin km olduğu hakkında. Sonra ekspertize gittik fakat ben gösterdikleri mesaja inandığım için kilometre kontrolü yapmadım. Ekspertizde arabanın motorunda vesaire bir sorun çıkmayınca ben de satışını aldım. Meğerse bu insanlar dolandırıcıymış, sonrasında doğru yerlere kontrol için aracı götürdükten sonra arabanın kilometresi 150 bin değil 309 binmiş. Şahısları aradığımda ilk önce açıp bana ters cevap verdiler, sonrasında telefonları tamamen kapattılar. Anladım ki bu kişiler kendilerine özel hat çıkartıyorlar, o hatları da daha sonra iptal ediyorlar. Herhalde bu işi sürekli yapıyorlar çünkü siteye baktığım zaman şu an bile bu kişilerin ilanı var. Aynı marka aynı model hatta aynı mekanda fotoğraf çektirmişler. Arabaları 150 binde gösterip satıyorlar, insanları dolandırıyorlar. Ben de şu an savcılığa suç duyurusunda bulundum zaten, ben istiyorum ki bu insanlar cezasını çeksin. 187 bin TL para verdim ben bu arabaya ama maalesef arabanın kilometresi ile oynandığı için arabanın değeri düşmüş oldu’’ dedi.

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Kaynak: İHA

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İstanbul
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