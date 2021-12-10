Aracımda müziksiz olmaz diyenler için en iyi bluetoothlu oto teyp tavsiyeleri

Oto teypler, araçların önemli donanımlarından olarak öne çıkıyor. Gelişen teknoloji sayesinde pek çok çeşidi bulunan bu minik müzik sihirbazları; telefon cevaplama, navigasyon, film izleme gibi pek çok aktiviteyi yapmaya da olanak sağlıyor. Siz de "Aracımda müziksiz olmaz!" diyorsanız ve daha pek çok fonksiyondan yararlanmak istiyorsanız en iyi Bluetoothlu oto teyp tavsiyelerini incelemelisiniz. Haydi, sizin için seçtiğimiz bu harika ürünlere birlikte göz atalım.

Oto teyp alırken nelere dikkat edilmeli?

Araçta müzik dinleme ihtiyacını karşılamak için "En iyi oto teybi hangisi?" sorusunun cevabını bulmak oldukça önemli. Bu arayışta dikkat edilmesi gereken ilk şey, cihazın müzik çalma şekli olmalı. CD çalmak ister misiniz yoksa Bluetooth ve USB gibi bağlantılar yeterli olur mu? Önce bu konuda bir karar vermelisiniz. Ardından alacağınız oto teybin boyutunu belirlemeniz lazım. Büyük ebatlı ana gövdeler, konsolda çok yer kapladığı için gerekli alanın olup olmadığına dikkat etmek önemli. GPS ve navigasyon özelliklerini çok kullanıyorsanız bu fonksiyonlara sahip oto teyp seçenekleri de gözden kaçmamalı. Oto teybin ön ve arkada yer alan hoparlörlerden bağımsız hareket edip etmediğine de bakmak gerekir. Ayrıca bas ve tiz sesleri ayrı ayrı kontrol etmenize olanak sağlayan teyplerle müzik kalitesini arttırmak mümkün.

1. Ford Focus için en iyisi Autosion Oto Teyp

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Android 11 OS, 4 GB RAM ve 1,8 GHz özellikleri ile oldukça hızlı ve profesyonel bir deneyim sunan Autosion Oto Teyp; DSP 4G Sim kartı destekliyor. Ford Focus 2012-2017 model araçlar için özel olarak tasarlanan teyp; 1024 x 600p yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı, TDA7850 4 x 50W amplifikatörü ve NXP 6686 radyo çipi ile mükemmel bir işitsel ve görsel keyif sunuyor. Direksiyondan kontrol edilebilen üründe hem Bluetooth hem Wi-Fi desteği bulunuyor. Üstelik entegre navigasyon sistemi, çevrim içi ve çevrim dışı olarak kullanıma imkan tanıyor.

Geri vites kamerası ve harici DVR gibi özellikleri rahatlıkla ekleyebileceğiniz Autosion Oto Teyp'i satın almak için sizi böyle alalım.

2. Fonksiyonel tasarımıyla Hitour Tech Oto Teyp

Sizin için seçtiğimiz bir diğer oto teyp önerisi ise Hitour Tech Oto Teyp. Android 10 işletim sistemine sahip olan ürün, 1024 x 600 P çözünürlüklü 7 inç dokunmatik ekranı ile oldukça kullanışlı. Model; Bluetooth 4.0 özelliğinin yanı sıra Wi-Fi, GPS, USB/SD, radyo RDS, DVD oynatıcı, AV girişi ve 1080p video oynatıcı gibi dahili fonksiyonlara da sahip. Direksiyon ile kontrol edilebilen teyp, Android ve iPhone telefonlarla da eşleşme sağlar. Ürün, Türkçeye ek olarak İngilizce, Rusça, Çince, İspanyolca ve Arapça gibi pek çok dil seçeneği sunar.

Opel Vauxhall Holden Antara 2005, Corsa C 2004-2006, Corsa D 2006, Meriva 2004 ve Astra H 2004 gibi modellerle uyumlu olan Hitour Tech Oto Teyp'i satın almak isterseniz böyle buyurun.

3. Güvenli kontrol için Sony XAV-AX8050D

8,95 inç parlama önleyici bir ekrana sahip olan Sony XAV-AX805D, Apple ve Android telefonlarla bağlantı kurabiliyor. Üç yönde ayarlanabilen bağlantı sistemi ise sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. XAV-AX8050D ortam alıcısı, akıllı telefona bağlandığında sesli bir şekilde kontrol edilebiliyor. Bu sayede sürüş sırasında navigasyon, arama cevaplama ve müzik çalma gibi işlemleri kolay ve güvenli bir şekilde yapmanıza imkan tanıyor. Ayrıca Siri ile bağlantıya geçmenize de izin veriyor. Bunların yanı sıra çeşitli özelleştirme seçenekleri ile ses çıkışını zevkinize göre ayarlamanıza yardım ediyor. Dahili 4 x 55 W amplifikasyonu sayesinde yüksek ses seviyesinde dinlenen müziklerin bile net olarak duyulmasını sağlıyor. Arka kamera taktığınızda geri geri giderken görüntüyü ekrandan izleyebilmenize olanak tanıyor.

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4. Teknolojiyi aracınıza taşıyan MG Audio MG-300BT USB MP3 Bluetooth Oto Teyp

Uygulama aracılığıyla kontrol edilebilen MG Audio MG-300BT USB MP3 Bluetooth Oto Teyp, hem Apple Store hem Play Store üzerinden bu uygulamayı indirmeye izin veriyor. Direct Access Key özelliği sayesinde telefona dokunmadan istediğiniz uygulamayı rahatça kullanmanızı sağlıyor. A2DP Bluetooth üzerinden eller serbest konuşmayı mümkün kılan teyp, kablosuz müzik aktarımına izin veriyor. İki adet USB girişi bulunan üründe AUX girişi de yer alıyor. Siri'ye bağlanabilen teyp, FM yayını için en az ses kaybı formatını destekliyor. Altı adet tuş ve ekran rengi bulunan cihaza iki adet amplifikatör bağlamak mümkün oluyor. Ayrıca direksiyon üzerinden kumanda etmeye izin verdiği için oldukça kullanışlı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

MG CAR AUDIO uygulamasıyla bağlanıldığı zaman üstün bir ses deneyimi sunan MG Audio MG-300BT USB MP3 Bluetooth Oto Teyp'i buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

5. Kompakt dizaynıyla MAGICVOICE MV-5418 Oto Teyp

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Aracınıza farklı bir hava katacak olan MAGICVOICE MV-5418 Oto Teyp, 1080p formatlı 7 inç dokunmatik ekranı ile oldukça kolay bir kullanım sunuyor. Bluetooth, SD FM, USB ve AUX desteği ile hem istediğiniz müziği rahatça dinlemenize hem sürüş esnasında eller serbest şekilde telefona cevap vermenize olanak tanıyor. 18 farklı istasyonu kaydetmeye imkan veren FM radyosunun frekansı 87.5-108 MHz aralığında yer alıyor. Dairesel ve tekli çalma özelliği bulunan cihazda çalan şarkının ismini görmek mümkün oluyor. Android ve iOS telefonlara kolayca bağlanabilen ürün, USB cihazları da destekliyor. Yedi ayrı renge sahip olan arka ışığı, manuel olarak ayarlanabiliyor. Çoklu ses efekti bulunan teybin kumandası ile aramaları cevaplamak ve sonlandırmak, müziği kontrol etmek de epey kolay oluyor.

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6. Tüm ihtiyaçlarınız için Sony DSX-A416BT Oto Teyp

Bluetooth 3.0, 4 x 55W çıkış gücü, karaoke modu ve NFC özelliklerinin yanı sıra pek çok bireysel ihtiyacı karşılayan Sony DSX-A416BT Oto Teyp; sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün. 10 kat ekolayzer özelliği ile net ve kaliteli bir ses deneyimi sunan teyp; RDS Tuner, USB ve AUX bağlantı sistemlerine de sahip. Ekstra bas fonksiyonu ile müziği zevkinize göre ayarlama yapmanıza olanak tanıyan cihaz, iki bölgeli aydınlatma imkanı sunar. Kumandasız olarak direksiyon üzerinden kontrol edilebilen teypte dijital alçak ve yüksek geçiş filtresi bulunur. Çift Bluetooth erişimine olanak tanıyan teyp, Siri ile bağlantı kurabilir. Müzik dinleme, çağrı cevaplama, navigasyon kullanma gibi pek çok özelliği ile sürüş keyfini arttıran oto teybi çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

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7. Müzik keyfini katlayan Piranha 7735 Oto Teyp

Sizin için seçtiğimiz bir diğer oto teyp tavsiyesi, Piranha 7735 Oto Teyp. Bluetooth özelliğinin yanı sıra USB ve SD kart girişi olan ürün, klasör seçme ve sıkıştırılmış müzik dosya formatını çalabilme özelliklerine sahip. Dijital FM radyosu ile kolay bir şekilde frekans ayarlaması yapabilen teyp, radyo frekansını ve yapılan işlemleri LCD ekranda görmenize olanak tanır. Ürün, gürültü önleme ve ses kesme özelliklerinin yanı sıra 18 farklı radyo kanalını kaydedebilir.

Uzaktan kumandası ve dahili dijital saati olan Piranha 7735 Oto Teyp'i incelemek ve sepetinize eklemek için buraya tıklayın.

8. Estetik tasarımıyla aracınızın havasını değiştirecek Kenwood KMM-BT306 Oto Teyp

Doğrudan Bluetooth kontrol anahtarıyla oldukça kolay bir kullanım sunan Kenwood KMM-BT306 Oto Teyp, USB ve AUX girişlerine sahip. Estetik tasarımı ve küçük boyutuyla rahat bir deneyim vadeden ürünün çok renkli olan aydınlatması, araca farklı bir hava katar. Ana üniteye aynı anda iki farklı Bluetooth bağlantısı yapmaya izin veren cihaz, tek bir düğme ile iki telefon arasında geçiş yapabilir. 5 farklı Bluetooth eşleşmesini kaydederek keyifli bir kullanım sunan ürün, aynı zamanda Remote App ile uyumlu.

Android ve iOS telefonlarla bağlantı kurabilen Kenwood KMM-BT306 Oto Teyp'i buradan satın alabilirsiniz.

9. Kişiselleştirilebilen NAKAMICHI Nq721be Oto Teybi

Çıkarılabilen bir panele sahip olan NAKAMICHI Nq721be Oto Teybi'nde Bluetooth bağlantısının yanı sıra USB girişi de bulunuyor. İki satırlı olan ekranı ve düğmeleri, istenilen renkte ayarlanarak kişiselleştirilebiliyor. Akıllı telefona indirilen Nakamichi uygulaması ile kolayca kontrol edilebiliyor. Hem Android hem iOS cihazlarla eşleşebilen teyp, eller serbest telefon görüşmesine de izin veriyor. Aynı anda iki farklı telefon ile Bluetooth üzerinden bağlantı kurabilen cihaz, uzaktan kumandayla da kontrol edilebiliyor. 178 x 50 x 108 mm ebatlarındaki teyp; WMA, ACC, MP3 ve FLAC dosyalarını çalabiliyor.

3,4 inç ekran boyutuna sahip NAKAMICHI Nq721be Oto Teybi'ni incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

10. Güncel teknolojiyle donatılan Mixtech Impreza Forester XV Double Teyp

Android 7.1 işletim sistemine sahip Mixtech Impreza Forester XV Double Teyp, sizin için seçtiğimiz bir diğer ürün. 7 inç ekranlı cihaz; 1 GB RAM'e, 400 mp2 ekran kartına, 16 GB dahili hafızaya ve 4 çekirdekli işlemciye sahip. Android telefonların ekranlarını paylaşmasına izin veren ürün, çevrim içi olarak navigasyon bağlantısı kurabilir. Bluetooth özelliği ile eller serbest telefon görüşmesine ve müziklere erişmeye olanak tanır. Direksiyon kumandası ile kontrol edilebilir. iPhone ve Android cihazlarla eşleşebilen teyp, 1080p kalitesinde video izleme deneyimi sunar.

MP3, MX Player, MP4 ve MP5 gibi dosyaları açabilen Mixtech Impreza Forester XV Double Teyp'i satın almak isterseniz böyle buyurun.

11. Kolay kurulum sunan Autosion Oto Teyp



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Android ve iOS cihazlarla uyumlu Autosion Oto Teyp, sizin için seçtiğimiz son ürün. Hızlı ve kaliteli bir deneyim sunan cihaz, yüksek boyutlu uygulamaların indirilmesini destekler. TDA7850 4 x 50W amplifikatörü ve 1024 x 600P IPS yüksek çözünürlüklü ekranı ile eşsiz bir işitsel ve görsel keyif sunan teyp, NXP 6686 radyo çipi sayesinde yüksek FM/AM performansı sağlar. Bluetooth desteğinin yanı sıra Wi-Fi özelliği de bulunan cihaz, çevrim içi ve çevrim dışı navigasyon kullanımına izin verir.

Direksiyon üzerinden kontrol edilebilen ve kolayca kurulabilen Autosion Oto Teyp'i incelemek ve sepetinize eklemek için buraya tıklayın.

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