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PlayGate Ventures kuruldu: Dijital oyun endüstrisinde güçlü iş birliğine imza atıldı!

08.05.2024 12:39
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Türkiye oyun endüstrisinin gelişimi noktasında önemli bir kaldıraç olacak olan PlayGate Ventures kuruldu. Yerel ve global yatırımcılara açık olacak fon, dijital oyun ve oyun teknolojileri yatırımcılarını hedefliyor.

PlayGate Ventures kuruldu: Dijital oyun endüstrisinde güçlü iş birliğine imza atıldı!

Türkiye oyun endüstrisinin yüksek potansiyeli ve son yıllarda elde ettiği başarılar, yerel ve global yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Dream Games, Spyke Games, Peak, Ace Games, Rollic Games gibi Türk oyun stüdyolarının PC ve mobil alandaki başarıları dünya çapında dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl kurulan 24 yeni start-up ile aktif oyun girişimi sayısını 743’e çıkaran Türkiye’de gerçekleşen 40 adet yatırım da ülke endüstrisine olan güveni tazeledi. Türkiye, 2023 yılını Avrupa’da oyun yatırım anlaşmalarında işlem hacmi bakımından beşinci, işlem sayısı bakımından birinci sırada tamamladı. Ayrıca Avrupa’da Londra’nın ardından en fazla oyun stüdyosu da İstanbul’da yer alıyor.

Dream Games'in "Royal Match" oyunu dünyada en yüksek gelire sahip oyun oldu. Ayrıca, dünya genelinde tanınan PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nın İstanbul'da gerçekleşmesi ve küreselin önde gelen stüdyolarının İstanbul’da yeni ofisler açmaya başlaması Türkiye'nin oyun dünyasında önemli bir konuma sahip olduğunu gösteriyor.

Avrupa ve MENA bölgesinin oyun dikeyinde önde gelen girişimcilik merkezi StartGate ve Türkiye’nin öncü yatırım bankası olan Aktif Bank iştiraki Aktif Portföy’le beraber kurulan PlayGate Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile mobil, PC ve konsol oyunları, e-spor ve teknolojileri, bulut oyunları, eğitim ve simülasyon oyunları, interaktif film, VR/AR ve AI gibi oyun alanlarına yatırım yapılacak.

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PlayGate Ventures'in bölgemizin en büyük fonlarından biri olacağına inanıyoruz.

PlayGate Ventures’ın, Türkiye oyun endüstrisinin gelişimi noktasında önemli bir kaldıraç olacağına vurgu yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cihat Durmuş, “Fonumuz yerel ve global tüm yatırımcılara açık bir fon olacak. Özellikle global yatırımcıların bu endüstriye olan ilgisini fonumuz aracılığıyla ülkemize getirmeyi hedefliyoruz. Dünyada bu alanda yatırımlar büyüyor ve yatırımcısına ciddi kazanç sağlıyor. Diğer yandan yatırımcılar da yatırımlarını doğru bir kanalla güçlü stüdyolara yapmak istiyor. StartGate ekosistemin son parçası fon tarafıydı ve PlayGate Ventures’ın kuruluşuyla beraber ekosistemimizi daha güçlü ve sürdürülebilir kılacağız. PlayGate’in bölgemizin en büyük fonlarından biri olacağına inanıyoruz” dedi.

PlayGate Ventures’ın en önemli güçlü yanının alanında yetkin isimlerden oluşan ekibi olduğuna dikkat çeken Durmuş, “PlayGate Ventures’ın kısa sürede ciddi başarılar elde edeceğine inanıyoruz çünkü ulusal ve uluslararası güçlü network’e sahip, alanında en başarılı isimlerden oluşan bir ekip kurduk. Şimdiye dek çalıştıkları kurumlara küresel vizyon sunan, marka bilinirliği kazandıran ve sürdürülebilir yapılar olmalarını sağlayan Muhammed Faruk Durmuş, Dr. Arzu Aydın, Berk Uder, Burcu Erol, Efe Kethüda, Mehmet Külte ve Umut Ersaraç başta olmak üzere oyunun her alanına dokunan çok yönlü bir ekibimiz var” ifadelerini ekledi.

Oyun Endüstrisinin PlayGate Ventures ile ivme kazanacağına inancımız tam.

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PlayGate Ventures’ın destekçilerinden Aktif Portföy’ün Genel Müdürü Yasin Atikler ise, “Türkiye’nin en kapsamlı finansal teknolojiler ekosistemi olan Aktif Bank iştiraki Aktif Portföy olarak, girişimcilik ekosistemini desteklemeyi ve yeniliklere öncülük etmeyi önemsiyoruz. PlayGate Ventures ile bu alandaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. 30 milyar TL'lik fon büyüklüğü ile finans sektöründe öncü bir portföy şirketi olarak; ülkemiz için çok önemli olduğuna inandığımız oyun endüstrisinin, PlayGate Ventures ile ivme kazanacağına ve Türkiye'den dünyaya açılan birçok başarı hikayesine öncülük edeceğine inancımız tam. Yatırımcılarımızın ve girişimcilerimizin desteğiyle bu heyecan verici yolculukta, yenilikçi fikirlerin ve oyunların hayat bulduğunu görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

PlayGate Ventures'in odağında "Etki Yatırımları" var.

Son yıllarda dünyanın odağında olan iklim krizi, sürdürülebilirlik, nitelikli eğitim ve küresel sağlık gibi etki değeri olan konuları radarına alan oyun endüstrisinin bu anlamdaki etki gücü, yatırımcıların da dikkatini çekmiş durumda. Dünya çapında 3 milyarı aşkın oyuncunun varlığı, oyunda etki yatırımlarının miktarını her geçen artırıyor.

Sağlıklı toplumların ve gezegenin her bireyin ve kurumun sorumluluğunda olduğunu ifade eden Durmuş, bu sorumluluğun bir parçası olarak etki yatırımları yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Bu içerik marka tanıtımı ve iş birliği amacıyla hazırlanmıştır.


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Oyun dijital oyun
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