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Aracın penceresinden bıçaklamıştı! Şoke eden savunma: Bıçak sokmadım, salladım

19.11.2020 14:21 | Son Güncelleme:
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Aracın penceresinden bıçaklamıştı! Şoke eden savunma: Bıçak sokmadım, salladım

Beşiktaş'ta yol verme tartışması yaşadığı Arda İpek'i (22) camı açık olan sürücü kapısı üzerinden bıçakladığı iddia edilen Mutlu Caner Yontarkol (49), "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Sanık Yontarkol, duruşmada tahliye edilmemesi üzerine, "Tutuksuz yargılanma imkanım yok mu? 270 gündür tutukluyum" dedi. Mahkeme başkanının "Birine bıçak sokmak ciddi bir suçtur" demesi üzerine sanık, "Sokmadım, ben salladım sadece" diye konuştu.

İtalya’da öğrenim hayatına devam ederken koronavirüs salgınının dünya genelinde yayılmasının ardından İstanbul’daki ailesinin yanına gelen Arda İpek, Beşiktaş’ta bulunan ikametinin otoparkına gireceği esnada trafikte tartışma yaşadığı sanık Mutlu Caner Yontarkol tarafından 7 Mart 2020'de bıçaklandığını belirterek şikayette bulunmuştu. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mutlu Caner Yontarkol Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada dinlenen tanık Serdar Kulaoğlu, "Olayın nasıl başladığını görmedim. İki aracın durduğunu farkettim. Sanık ve müşteki aralarında tartışıyordu. Kimin ne dediğini duymadım. Sanık kendi aracına doğru koştu. Müşteki de araçtan indi. Ben de müştekiye yaralanmışsın, diye söyledim. O da sanığın kendisini bıçakladığını söyledi" dedi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Tanık ifadesi üzerine söz alan sanık Yontarkol, "Olaydan dolayı üzgünüm. Keşke hiç yaşanmasaydı. Cezaevinde zor koşullar altındayız. Astım ve tansiyon hastasıyım. Bunların dikkate alınarak serbest bırakılmayı istiyorum" dedi. sanık avukatı Erdinç Kuzu da suçun adam öldürmeye teşebbüs suçu olmadığını, tutuklulukta geçirdiği sürenin infaza dönüştüğünü belirterek sanığın tahliyesini talep etti. Şikayetçi avukatı Metin Sinan Aslan ise tutukluluğun devamını talep ettiler.

"BIÇAK SALLADIM, SOKMADIM"

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyanın Adli Tıp Kurumu'ndan beklenmesine ve tanıkların dinlenmesine hükmetti. Duruşma ertelendi. Tahliye edilmemesi üzerine "Tutuksuz yargılanma imkanım yok mu? 270 gündür tutukluyum" diyen sanığa, mahkeme başkanı "Birine bıçak sokmak ciddi bir suçtur" dedi. Sanık Mutlu Caner Yontarkol ise "Sokmadım, ben salladım sadece. Adli Tıp Kurumu raporu geciktirilerek burada olmam sağlanıyor" diye yanıt verdi.

İDDİANAME

İddianamede, Beşiktaş'ta 7 mart 2020'de saat 21.00 sıralarında müşteki Arda İpek'in ikametinin otoparkına gireceği sırada karşı şeritte gelmekte olan araç sürücüsü sanık Mutlu Caner Yontarkol ile yol verme tartışması yaşadığı kaydedildi.Tartışmanın devamında sanığın aracından inerek müştekinin aracındaki camı açık olan sürücü kapısı üzerinden müştekiyi bıçakladığı, bu duruma çok sayıda tanığın şahit olduğu belirtildi. İddianamede, İpek'in şüphelinin kendisini bıçaklamaya devam edeceğini, ancak aracı hareket ettirmesi sebebiyle eylemine devam edemediğini ve bıçağını aracının içerisine düşürdüğünü ifade ettiği belirtildi. İpek'in iddiasını destekler nitelikte olan kolluk ekibinin araçta yaptığı incelemede bıçağı araç içerisinde bulduğu, hedef alınan bölge, yaranın yeri ve niteliği, suçta kullanılan silahın elverişliliği dikkate alındığında şüphelinin eyleme bağlı ortaya çıkan kastının öldürme olduğu anlatıldı. 8 Mart 2020'de tutuklanan sanık Mutlu Caner Yontarkal'ın, "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 9 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

DHA

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