Aracın penceresinden bıçaklamıştı! Şoke eden savunma: Bıçak sokmadım, salladım

İtalya’da öğrenim hayatına devam ederken koronavirüs salgınının dünya genelinde yayılmasının ardından İstanbul’daki ailesinin yanına gelen Arda İpek, Beşiktaş’ta bulunan ikametinin otoparkına gireceği esnada trafikte tartışma yaşadığı sanık Mutlu Caner Yontarkol tarafından 7 Mart 2020'de bıçaklandığını belirterek şikayette bulunmuştu. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mutlu Caner Yontarkol Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada dinlenen tanık Serdar Kulaoğlu, "Olayın nasıl başladığını görmedim. İki aracın durduğunu farkettim. Sanık ve müşteki aralarında tartışıyordu. Kimin ne dediğini duymadım. Sanık kendi aracına doğru koştu. Müşteki de araçtan indi. Ben de müştekiye yaralanmışsın, diye söyledim. O da sanığın kendisini bıçakladığını söyledi" dedi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Tanık ifadesi üzerine söz alan sanık Yontarkol, "Olaydan dolayı üzgünüm. Keşke hiç yaşanmasaydı. Cezaevinde zor koşullar altındayız. Astım ve tansiyon hastasıyım. Bunların dikkate alınarak serbest bırakılmayı istiyorum" dedi. sanık avukatı Erdinç Kuzu da suçun adam öldürmeye teşebbüs suçu olmadığını, tutuklulukta geçirdiği sürenin infaza dönüştüğünü belirterek sanığın tahliyesini talep etti. Şikayetçi avukatı Metin Sinan Aslan ise tutukluluğun devamını talep ettiler.