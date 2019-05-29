Aracına tren çarpmasıyla ölen oyuncunun ailesinden ev hapsi tepkisi

Can ÇELİK- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da hemzemin geçitte, trenin çarptığı otomobilde yaşamını yitiren dizi oyuncusu Deniz Bezek'in (26) ailesi, kaza sırasında ihmali olduğu iddia edilen TCDD görevlisi İlker I.’ya yargılandığı davada ev hapsi cezası verilmesine tepki gösterdi.

Kaza, geçen yıl 20 Ağustos'ta merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İnternette yayınlanan bir dizide oynayan Deniz Bezek yönetimindeki 45 YB 0865 plakalı otomobile, hemzemin geçitte tren çarptı. Kazada, Deniz Bezek hayatını kaybetti. Bezek'in kaza yerine gelen yakınları, görevlinin bariyeri kapatmadığı için kazanın meydana geldiğini iddia etti.

Kazanın ardından gözaltına alınan TCDD görevlisi İlker I., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlker I. hakkında, 'İhmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlker I., Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 22 Mayıs'taki duruşmasında 'öldürme kastı olmadığı' gerekçesiyle ev hapsi kararı ile tahliye edildi. Duruşma ertelendi.

Ağabeyi Deniz Bezek'i ihmaller zincirinden oluşan kaza sonucu kaybettiğini söyleyen Gezmiş Bezek, "Bu kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Ben 26 yaşındaki ağabeyimi kendi ellerimle toprağa verdim. Biz tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Ev hapsi cezasını kabul edemiyoruz. Benim psikolojim ne olacak? Annemin ve babamın psikolojisi ne olacak? Şu an ikisi de psikolojik tedavi görüyor" dedi.

‘ADALET YERİNİ BULSUN İSTİYORUZ’

Deniz Bezek'in babası Necmettin Bezek (53) ise çok acı çektiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Başka anneler, babalar bu acıyı çekmesin. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Eğer o görevli, ihmalkar davranmayıp o bariyeri indirmiş olsaydı, bugün belki Deniz yaşamış olacak. Ama oğlum 26 yaşında bir dizi oyuncusu ve iki üniversite bitirmiş bir insan olarak hayata veda etti. Eğer oğlum o bariyer kapalıyken, gelip bariyeri kırıp kazayı yapsaydı, o zaman devletimiz benim üstümden gömleğimi alsa dahi ben memnun olurdum."