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Aracına yüklediği yorganlarla Türkiye’nin yardımına koşmuştu! Simge fotoğrafın kahramanı konuştu: 'Çok kederliyiz'

12.02.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Deprem felaketi sonrası dünyanın dört bir yanında, Türkiye'ye destek için yardımlar toplandı. Azerbaycan'da aracına yüklediği yorganları Türkiye’ye ulaştırmaya çalışan Server Beşirli'nin fotoğrafı ise görenleri duygulandırdı. Yardım seferberliğinin simgesi haline gelen fotoğraftaki Beşirli, Türkiye’ye hiç gitmediğini, haberi aldığında çok üzüldüğünü ifade ederek, “Çok kederliyiz” dedi.

Aracına yüklediği yorganlarla Türkiye’nin yardımına koşmuştu! Simge fotoğrafın kahramanı konuştu: 'Çok kederliyiz'

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün kuzeyindeki Ceylanbatan kasabasında yaşayan 33 yaşındaki Server Beşirli, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenenlere destek için akrabalarından ve köy halkından topladığı yorganları Türk ve Azerbaycan bayrağının dalgalandığı eski aracının tavanına yükleyerek Bakü’ye gitti.

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Yorganları Türkiye’ye ulaştırmaya çalıştığı anda fotoğrafı çekilen Server Beşirli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin haberini aldığında çok üzüldüğünü söyledi. Beşirli, “Çok üzüldüm ilk olarak. Başımız sağ olsun. Türkiye bizim kardeş ülkemizdir. Daha önce Türkiye’ye hiç gitmedim. Allah şifa versin, Allah rahmet eylesin. Çok kederliyiz. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Yardım toplamaya devam ettiklerini belirten Beşirli’nin yakını, “Destek oluyor herkes. Hoş karşılanıyor yardımlar. Bize de gurur veriyor bu” dedi.

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AZERBAYCAN HALKI YARDIMA KOŞTU

Meydana gelen depremlerin yaralarını sarmak için ilk harekete geçen ülkelerden biri Azerbaycan oldu. Azerbaycanlı yüzlerce arama kurtarma görevlisi hala enkazda hayat kurtarmaya devam ederken, Azerbaycan halkı da ülkenin birçok bölgesinde Türkiye’ye yardım toplamaya devam ediyor.

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DHA

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deprem Azerbaycan yorgan

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