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  4. Aracında katledilmişti... Taksici cinayeti aydınlatıldı! Vahşetin nedeni bakın ne çıktı

Aracında katledilmişti... Taksici cinayeti aydınlatıldı! Vahşetin nedeni bakın ne çıktı

10.03.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde taksici Mustafa K. (25), aracına aldığı yolcular tarafından öldürüldü. Başından tabancayla vurulan taksici cinayetini, polis ekipleri 650 saat güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek aydınlattı. Cinayet şüphelisi kaçtığı Antalya'da yakalanırken, cinayeti alacak verecek meselesinden dolayı işlediğini itiraf etti. Ayrıca, olay anında araçta bulunan 2 kişi de Kayseri'de yakalandı. İşte olayın detayları...

Aracında katledilmişti... Taksici cinayeti aydınlatıldı! Vahşetin nedeni bakın ne çıktı

Kayseri'de geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, şehir merkezinden taksisine yolcu alan Mustafa K. (25), iddiaya göre yolda arka koltukta oturan yolcuların saldırısına uğradı. Yolcular daha sonra taksi şoförünü başından tabanca ile vurdu. Şoförün vurulmasının ardından direksiyon hakimiyeti kaybolan ticari taksi, yol üzerinde duran bir binanın bahçesine girerken, şüpheli yolcular da taksiden inerek kayıplara karıştı.

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GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde taksi şoförü Mustafa K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz şoförün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

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POLİS EKİPLERİ CİNAYETİ AYDINLATTI

Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 650 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü izledi. Cinayeti işleyen şüphelinin E.K. (27) olduğunu tespit eden ekipler, şahsın Antalya'ya kaçtığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

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HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Şahsın kaldığı evde yapılan aramada olayda kullanılan silah ele geçirilirken, E.K. ilk ifadesinde cinayeti alacak verecek meselesinden dolayı çıkan kavga sonucu işlediğini itiraf etti. Ayrıca, olay anında araçta bulunan 2 kişi de Kayseri'de yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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cinayet Taksici Kayseri

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