Aracını durduran polislerle tartışan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'dan açıklama

Mersin’in Erdemli ilçesinde aracını durduran trafik polisleriyle tartıştığı anlara ait görüntüsü ortaya çıkan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“AZİZ MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM”

Yılmaz açıklamasında, “Üzgünüm…Keşke kamuoyu böyle bir konu ile meşgul edilmeseydi. Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum.” ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın, Mersin'in Erdemli ilçesinde aracını çeviren trafik polisleriyle tartıştığı anın görüntüsü ortaya çıkmıştı. Mersin Valiliği “Görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” açıklamasını yapmıştı.



