Aracını yayaların üzerine süren kişinin davası

Sanığın araçtan inerek kendisine yumruk attığını, kafasına ve omzuna birkaç kez vurduğunu ifade eden Z.M.D, "Sonrasında olay yerinde bulunan insanlar bana yardım etmek için geldi. Şahıs aracına bindi. Bu sırada bayanda araçtaydı. Şahıs aracı ters çevirerek ters tarafa doğru gitmeye ve kaldırımın üzerine aracı sürmeye başladı, bu sırada çok kalabalıktı. Kaldırımda çok kişi vardı, buna rağmen araç şahısların üzerine doğru gitti. Bu şahıs aracıyla kalabalığa doğru sürerken birkaç kişi yaralandı. Daha sonra bu araç geri geldi. Şahsın elinde pense vardı. Bana doğru üçü birden vurmaya başladı. Sanık elindeki penseyle kafama vurdu. Kalabalık beni kurtardı. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Duruşmada dinlenilen müşteki 17 yaşındaki Z.M.D, alışveriş merkezinde anketörlük yaptığını belirterek, bir aracın içinde kadına şiddet uygulandığını görünce arkadaşının "Kadına yardım edin." diye bağırdığını, kendisinin de uyarmak amacıyla şoförün yanına gittiğini anlattı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen ve avukatları katıldı. Duruşmada, müştekiler ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, bir kadını darbettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazılarının yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Bir diğer müşteki Muhammet Ali Yalçın, olay günü caddede yemek yerken sanığın aracını birçok kişi olmasına rağmen kaldırımda sürdüğünü, aracın sağ kalçasına ve sağ dirseğine çarptığını, bu sırada araçtaki kadının sürücüye "Yapma, dur." diye bağırdığını gördüğünü söyledi.

Müşteki Yalçın, aracın bir süre sonra geri döndüğünü anlatarak, "Araçtan sanık ile birlikte iki kişi daha indi. İlk olaya müdahale eden kişiye elindeki bir cisim ile kafasına vurmuş, vurma anını görmedim. Polisler gelince sanık arabaya kendisini kilitledi. Diğer arkadaşları da ellerindeki çanta ile oradan uzaklaştı. Olay yerindeki kişiler sanığa müdahale ettiği sırada sanık bu kişilere genel olarak küfürlü söylemlerde bulunuyordu. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Müşteki Cebrail Şık, sanığın kullandığı aracın kendisini başka bir araca sıkıştırdığını, bundan dolayı kalçasında kırık oluştuğunu ve sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.

Tutuklu sanık Göçmen, aleyhine olan beyanları kabul etmediğini dile getirerek, savunmasına şöyle devam etti: