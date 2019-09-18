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ARACININ ÜZERİNDE UNUTTUĞU ALTIN DOLU ÇANTA YOLA DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

  - Araçtan düşen altın dolu çantayı alarak uzaklaşan kişi güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alındı   Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA Sancaktepe'de, sahibinin bagaj üzerinde unuttuğu altın dolu çanta, otomobil hareket halindeyken yere düştü.

- Araçtan düşen altın dolu çantayı alarak uzaklaşan kişi güvenlik kamerasından tespit edilerek gözaltına alındı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA

Sancaktepe'de, sahibinin bagaj üzerinde unuttuğu altın dolu çanta, otomobil hareket halindeyken yere düştü. O sırada caddede bulunan bir kişi, düşen çantayı fark edip aldı. Sahibinin kayıp başvurusu üzerine araştırma yapan polis, güvenlik kameraları görüntüleri sayesinde çantayı alan kişiyi tespit edip gözaltına aldı.

Olay, iki gün önce Sancaktepe'de meydana geldi. Mustafa Özcan, eşi ve 6 aylık bebeği ile birlikte ellerinde içinde 50 bin lira değerinde altın ve bir miktar para bulunan çantayla evlerinden çıktı. Özcan çifti, bebeklerini otomobillerine bindirirken çantalarını bıraktıkları bagaj kapağının üzerinde unuttu. Otomobillerini hareket ettiren Mustafa Özcan, çarşıya geldiklerinde akıllarına çantayı bagaj üzerinde unuttukları geldi. Baktıklarında çantanın düşmüş olduğunu anlayan Özcan çifti, geldikleri yoldan dönerek çantalarını aradı. Tüm aramalara rağmen çantayı bulamayan çift, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne kayıp müracaatında bulundu. Polis ekipleri, Özcan'ın kullandığı güzergâh üzerindeki 27 ayrı kamerayı saniye saniye izleyerek, altın dolu çantanın aracın üzerinden düştüğü ve cadde üzerinde yürüyen bir kişinin çantayı alarak uzaklaştığı anların kameraya yansıdığını belirledi.

ŞÜPHELİ ALTINLARI ALDIKTAN SONRA DÜĞÜN SALONUNA GİTTİ

Ekipler, güzergahlardaki kamera görüntülerini taramayı sürdürdüklerinde çantayı alan kişinin bir düğün salonuna girdiğini tespit etti. Polis ekipleri, o saatte salonda düğün yapanlara ulaşarak, düğün görüntülerini izledi. Düğün görüntülerinde de görülen bu kişinin H.Ö. olduğu tespit edildi. Düğün sahiplerinden H.Ö ile ilgili bilgi alan polis, şüpheliyi Ümraniye'deki evinde yakaladı. H.Ö., çantadaki altın ile parayı sakladığını, bu altınlardan birkaçını eşine hediye ettiğini itiraf etti. H.Ö.'nün gösterdiği yerden ele geçirilen altın ve paralar sahibi Mustafa Özcan'a teslim edildi.

"EN ÇOK BEBEĞİMİZİN BİLEZİKLERİNİN GERİ GELDİĞİNE SEVİNDİM"

Mustafa Özcan, “Çarşıya çıkıyorduk aracımızla. Çantayı elimize aldık, tavana koydum çantayı yanlışlıkla. Bir 3 kilometre gittikten sonra düşmüş. Sonradan fark ettik. Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne geldik. İfade verdik, Allah razı olsun 3 gündür bu işle uğraşıyorlar. Onlar buldular benim malzemelerimi. Çok teşekkür ederim. Yaklaşık 47 bin liralık altın vardı. En çok ta bebeğimizin ve hanımın bileziklerinin geri geldiğine sevindim. Hanım baya üzüntü yaşadı. Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne başvurduğumuzda 3 gün boyunca bütün Mobese kameralarını takibe almışlar. 1 saatte bir bize bilgi verildi. Çok teşekkür ediyorum onlara, bizim içimizi rahatlatmak için her seferinde 'bulunacak siz rahat olun' dediler. Aradılar beni 'bulundu' dediler, biz de buraya geldik" dedi.

H.Ö, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada, gazetecilerin "altınları bulunca neden polise haber vermediniz" şeklindeki sorusuna "Unuttum" cevabını verdi.

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