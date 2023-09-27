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Aracıyla feribota binmek isterken denize uçtu!

27.09.2023 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, feribota binmek isteyen sürücünün kullandığı hafif ticari araç, dikkatsizlik sonucu denize uçtu. Suya gömülen araçtan çıkmayı başaran sürücü, çevredekilerin attığı can simidi sayesinde kurtulup hastaneye kaldırıldı.

Aracıyla feribota binmek isterken denize uçtu!

Kaza, saat 20.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Eskihisar Feribot Durağı'nda meydana geldi. B.O. idaresindeki plakalı hafif ticari araç, feribota yöneldi. Ancak, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu hafif ticari araç feribotun girişi yerine denize uçtu.

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BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Araçtan çıkmayı başaran sürücüye can simidi atıldı. Sürücü, vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı.

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Durum, sağlık ekiplerine haber verildi. Boğulma tehlikesi geçiren sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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B.O.'nun hayati tehlikesi bulunmazken, sulara gömülen hafif ticari araç yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu vinçle çıkarıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


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Kocaeli feribot

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