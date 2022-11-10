HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Araçla hiç ceza yemedim, yaya olarak yedim" Yayalara toplamda 14 bin 700 TL para cezası

"Araçla hiç ceza yemedim, yaya olarak yedim" Yayalara toplamda 14 bin 700 TL para cezası

10.11.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yayalara yönelik uygulamada 45 dakikada kırmızı ışık ihlali yapan 75 yayaya 196'şar TL'den toplam 14 bin 700 TL para cezası kesildi.

"Araçla hiç ceza yemedim, yaya olarak yedim" Yayalara toplamda 14 bin 700 TL para cezası

Samsun'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'nde yayalara yönelik ışık ihlali uygulaması yaptı. Kentin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'nde 45 dakika süren uygulamada 75 yayaya kırmızı ışık ihlali yaptıkları gerekçesiyle 196'şar TL'den toplam 14 bin 700 TL para cezası uygulandı.

5a9d806b753691ae6a254fd1d3af03cf

POLİSLERİ GÖRÜNCE 'EYVAH' DEDİ

Polis ekiplerini görünce 'Eyvah' dediğini söyleyen Betül Ak, "Bir önceki ışıkta yeşil yanıyordu ben de geçtim. Hemen ceza yazmasalardı, önce uyarsalardı iyi olurdu" dedi.

cezaiç

"ARAÇLA HİÇ CEZA YEMEDİM AMA YAYA OLARAK YEDİM"

Birol Çakır ise "Bundan sona daha dikkatli olacağım. 196 TL ceza yedim. Araçla ceza yemedim ama yaya olarak ceza yedim" diye konuştu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hasta oğlu için yaptığı duygulandırdı! Tam 145 gün boyunca...Hasta oğlu için yaptığı duygulandırdı! Tam 145 gün boyunca...
AK Parti'den adaydı! CHP bu kareyle duyurduAK Parti'den adaydı! CHP bu kareyle duyurdu
Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovulduHakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu
Anahtar Kelimeler:
Samsun para cezası yaya

En Çok Okunan Haberler

Milyonların beklediği EYT'de tarih belli oldu! 3600 ek gösterge detayı...

Milyonların beklediği EYT'de tarih belli oldu! 3600 ek gösterge detayı...

Her satırı iğrenç! 'Evlendiğim günden itibaren tecavüz ettiler'

Her satırı iğrenç! 'Evlendiğim günden itibaren tecavüz ettiler'

Stüdyodakiler şoke oldu, utancından yüzünü kapattı

Stüdyodakiler şoke oldu, utancından yüzünü kapattı

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Bu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacak

Bu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacak

Canlı yayında tartışma yaratan "Bakan Soylu" sözleri! Kendini "RTÜK not alsın" diyerek düzeltti

Canlı yayında tartışma yaratan "Bakan Soylu" sözleri! Kendini "RTÜK not alsın" diyerek düzeltti

İlginizi Çekebilir

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Mont, bot, saat, parfüm ve dahası... Süper İndirim Günleri'nin kaçırmamanız gereken ürünleri

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Elektronikten modaya Gülümseten Kasım Fırsatları'nın indirimli ürünleri burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.