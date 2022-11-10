"Araçla hiç ceza yemedim, yaya olarak yedim" Yayalara toplamda 14 bin 700 TL para cezası

Samsun'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'nde yayalara yönelik ışık ihlali uygulaması yaptı. Kentin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'nde 45 dakika süren uygulamada 75 yayaya kırmızı ışık ihlali yaptıkları gerekçesiyle 196'şar TL'den toplam 14 bin 700 TL para cezası uygulandı.

POLİSLERİ GÖRÜNCE 'EYVAH' DEDİ

Polis ekiplerini görünce 'Eyvah' dediğini söyleyen Betül Ak, "Bir önceki ışıkta yeşil yanıyordu ben de geçtim. Hemen ceza yazmasalardı, önce uyarsalardı iyi olurdu" dedi.

"ARAÇLA HİÇ CEZA YEMEDİM AMA YAYA OLARAK YEDİM"

Birol Çakır ise "Bundan sona daha dikkatli olacağım. 196 TL ceza yedim. Araçla ceza yemedim ama yaya olarak ceza yedim" diye konuştu. (DHA)

