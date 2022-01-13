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  4. Araçların çarpması için dakikalarca çabaladı! İzleyenlerin yüreği ağzına geldi

Araçların çarpması için dakikalarca çabaladı! İzleyenlerin yüreği ağzına geldi

13.01.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta Suriye uyruklu Ayman El Akab, dakikalarca araçların kendisine çarpması için çabaladı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Akab, sonunda bir aracın kendisine çarpması sonucu yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Karamanlı Mahallesi Şekerdere Bulvarı'nda akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ayman El Akab, köprülü kavşakta yola çıkıp yürümeye başladı. Bu sırada otomobilin sürücüsü Muammer K., Akab'a çarpmamak için direksiyon kırınca kontrolden çıktı.

ÖNCE ARACA ARDINDAN AKAB'A ÇARPTI

Otomobil, önce sağ tarafında ilerleyen Hayrullah A. yönetimindeki otomobile, ardından da Ayman El Akab'a çarptı. Kazada Akab yaralandı. Ayman El Akab, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kahramanmaraş
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