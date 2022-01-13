Araçların çarpması için dakikalarca çabaladı! İzleyenlerin yüreği ağzına geldi

Karamanlı Mahallesi Şekerdere Bulvarı'nda akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ayman El Akab, köprülü kavşakta yola çıkıp yürümeye başladı. Bu sırada otomobilin sürücüsü Muammer K., Akab'a çarpmamak için direksiyon kırınca kontrolden çıktı.

ÖNCE ARACA ARDINDAN AKAB'A ÇARPTI

Otomobil, önce sağ tarafında ilerleyen Hayrullah A. yönetimindeki otomobile, ardından da Ayman El Akab'a çarptı. Kazada Akab yaralandı. Ayman El Akab, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA

