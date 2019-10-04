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Araçların üzerinden beslenen keçiler dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 09:26 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, başıboş bırakılan keçiler, araçların üzerine çıkıp ağaç dallarını yedi. Keçiler bunu yaparken de üzerine çıktıkları araçlara zarar verdi.

Araçların üzerinden beslenen keçiler dikkat çekti

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, başıboş bırakılan keçiler, araçların üzerine çıkıp ağaç dallarını yedi. Keçiler bunu yaparken de üzerine çıktıkları araçlara zarar verdi.
Adalet Mahallesi’nde Manas Bulvarı üzerinde bulunan ve 200 metrelik yüksekliğiyle Avrupa’nın 5'inci, Türkiye’nin de 2’inci ikiz kulesi olan Folkart Towers’ın çevresindeki araçların üzerinde keçileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sahibinin belli olmadığı ve ahırdan kaçtığı tahmin edilen keçiler, araçların üzerine çıkıp ağaç dallarını yiyerek karınlarını doyurdu. Keçiler bunu yaparken de üzerine çıktıkları araçlara zarar verdi. Keçilerin ziyafetini caddeden geçenler telefonlarıyla görüntüleyerken bazıları da keçilerin araçlara zarar vermesine tepki gösterdi.
Keçilerin uzun zamandır araçların üzerine çıkarak bölgedeki ağaç dallarını yediğini belirten Muharrem Yılmaz, "Bu keçiler her zaman burada. İnsanların araçlarının üstünde. Yazık mı desek, yoksa keyif mi desek bilemedik. 150-200 kiloluk tekeler araçların üzerinde. Bunlar sahipsizse biz alıp gidelim. Sahibi varsa buradan alsınlar bunları. Araçlara yazık" dedi.

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Araçların üzerinden beslenen keçiler dikkat çektiAraçların üzerinden beslenen keçiler dikkat çektiAraçların üzerinden beslenen keçiler dikkat çektiAraçların üzerinden beslenen keçiler dikkat çekti

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