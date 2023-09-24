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  4. Araçtan çıkan dumanları gören sürücü şoke oldu! Seyir halindeyken...

Araçtan çıkan dumanları gören sürücü şoke oldu! Seyir halindeyken...

24.09.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da beklenmedik bir olay yaşandı. Seyir halinde bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yol kenarına çekilen otomobil, sürücü tarafından söndürüldü.

Araçtan çıkan dumanları gören sürücü şoke oldu! Seyir halindeyken...

Olay Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 06 M 1543 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan çıkan dumanları gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek yangına müdahale etti.

Çıkan yangın araç sürücüsü tarafından söndürülürken, yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri ise yanan araçta inceleme yaptılar.

(İHA)

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yangın Otomobil duman

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