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  4. Aradaki fark dudak uçuklattı! Doktorlar 'sakın unutmayın' diyerek bu kareyi paylaştı

Aradaki fark dudak uçuklattı! Doktorlar 'sakın unutmayın' diyerek bu kareyi paylaştı

06.09.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt kanserinin bir numaralı nedeni güneşin neden olduğu zararlı ışınlardır. Doktorlar güneşin tepede olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini, eğer çıkmak zorundaysanız bile güneş koruyu krem ve uzun kollu, ince kıyafetler giyilmesi gerektiğini belirtiyor. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology'de yayınlanan bir fotoğraf güneş koruyucu krem kullanmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

Aradaki fark dudak uçuklattı! Doktorlar 'sakın unutmayın' diyerek bu kareyi paylaştı

Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology'de yayınlanan bir fotoğraf güneş koruyucu krem kullanmanın ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Çarpıcı fotoğrafta 92 yaşındaki kadının sadece yüzüne güneş koruyucu krem kullandığı ancak boynuna sürmediği için güneşin yarattığı tahribatı gösteriyor.

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SADECE YÜZÜNE SÜRDÜ

Sadece yüzünü kremleyen 92 yaşındaki kadının UV ile kırışmış sivilceli cildi sosyal medyada çok kısa sürede yayıldı. Sadece yüzüne güneş kremi uygulayan kadın, kırışıklıklar ve yaşlılık lekeleriyle kaplı, güneşten yıpranmış bir boynu oldu. Uzmanlar, güneş kremi kullanımını teşvik etmek için yeterince çalışma yapılmadığı konusunda uyardı.

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Almanya'nın Münih kentindeki Teknik Üniversite'den uzmanlar, görüntülerin vücudun güneşten korunan kısımları arasındaki 'güneş hasarındaki çarpıcı farkı' gösterdiğini söyledi. Uzmanlar, herkesin en az 30 faktörlü güneş koruyucu özellikli krem kullanması gerektiğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri güneş kremi 50 faktör güneş kremi
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