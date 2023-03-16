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A'râf suresi 10. ayet - A'râf suresi 10. ayeti okunuşu ve anlamı

14.03.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında okunması mübarek olan A'râf suresi, çok faziletli bir suredir. Bakara ve Şuarâ surelerinden sonra en çok ayet içeren sure olan A'râf suresi, İslam dini kuralları ve hükümleri ile ilgili önemli bilgiler verir. Ayrıca surede peygamber efendimizden kıssalar de yer alır. A'râf suresinin 10. ayeti faziletli olması ile bilinir ve pek çok Müslüman tarafından merak edilir. Müslümanlar için A'râf suresi 10. ayet, şükretmenin önemini anlatan bir ayettir. A'râf suresi 10. ayet nasıl okunur?

A'râf suresi 10. ayet - A'râf suresi 10. ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

  • A'râf suresi 10. ayet nasıl okunur?
  • A'râf suresi 10. ayet ne anlama gelir?
  • A'râf suresi 10. ayet tefsiri nedir?
  • A'râf suresi 10. ayet fazileti nedir?
  • A'râf suresi 10. ayeti niçin okunur?

Kur'an-ı Kerim’in 7. suresi olan A'râf suresi, toplam 206 ayetten oluşur. Mekke’de indirilen bu süre, İslam dininin en faziletli surelerinden biridir. Sure içinde İslam dinindeki A'râf kelimesinden ve A'râf’ta bulunanlardan bahsedilir. A'râf suresinin sık sık okuyan kişilerin işlerinin yolunda gideceği söylenir. A'râf suresi 10. ayetin, faziletli olmasından dolayı Müslümanlar tarafından sıkça araştırıldığı bilinir. Özellikle Ramazan ayında okunması hayırlı olan bir sure olduğu için 10. ayeti de önemlidir.

A'râf suresi 10. ayet nasıl okunur?

Müslümanların merak ettiği A'râf suresi 10. ayet okunuşu konusunda öncelikle bu ayetin Arapça yazılışını bilmek gerektiği söylenebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim’de Arapça olarak yazar. A'râf suresi 10. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

araf10

Arapça okumayı bilmeyenler ise Türkçe okunuşu ile bu ayeti ezberleyebilirler. Kısa bir ayet olduğu için de ezberlemek kolaydır. A'râf suresi 10. ayet Türkçe okunuşu aşağıda verilmiştir:

  • Ve lekad mekkennâkum fî-l-ardi vece’alnâ lekum fîhâ me’âyiş(e)(k) kalîlen mâ teşkurûn(e)
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A'râf suresi 10. ayet ne anlama gelir?

Bir ayeti daha iyi kavramak için onu sık sık okumakla birlikte ne anlama geldiğini de bilmek gerekir. Bunun için ayetlerin Türkçe mealine bakılmalıdır. A'râf suresi 10. ayet anlamı da merak edilmektedir; çünkü sure oldukça faziletlidir. A'râf suresi 10. ayet meal olarak şöyledir:

  • Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!
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A'râf suresi 10. ayet tefsiri nedir?

A'râf suresi 10 ayet Türkçesi sayesinde ayetin ne demek istediği öğrenilebilir. Ancak daha iyi anlaşılabilmesi için tefsirine bakmakta fayda vardır. Özellikle kısa olan ayetlerde aslında ne anlatılmak istendiği, bu tefsirler sayesinde kavranabilir. Çünkü tefsirler, detaylı yorum ve analiz içerir. A'râf suresi 10. ayet tefsiri de şu şekildedir:

“Bir mekâna koyma, yerleştirme” anlamına gelen âyet metnindeki temkîn kavramı mecazi olarak “birine tasarruf gücü ve yetkisi verme” mânasında da kullanılır. Buna göre âyette bütün insanlara hitaben “Sizi dünyaya yerleştirdik; orayı işleyip mâmur etmeye, dünyadaki diğer varlıklar üzerinde tasarrufta bulunmaya muktedir kıldık” buyurulmuştur. Kuşkusuz bu iktidar da akıl ve düşünme melekelerinin bir sonucudur. “Ne kadar da az şükrediyorsunuz!” ifadesi, Allah’ın anılan lutuflarına muhatap oldukları halde şükür borcunda kusur eden herkese yönelik bir itham ve sitemdir. (Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 504)

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A'râf suresi 10. ayet fazileti nedir?

A'râf suresi 10 ayet fazileti ve sırları Müslümanlar için çok önemlidir. Çünkü bu sure, okuyan kişilere pek çok fayda sunar. A'râf suresi okumanın getirdiği faziletler şöyle sıralanabilir:

  • Dünyada ve ahirette mutlu olmak isteyenler sık sık A'râf suresini okumalıdır.
  • A'râf suresini devamlı okuyan kişiler için Adem aleyhisselâmın kıyamet gününde şefaat edeceği buyrulmuştur.
  • A'râf suresinin 10. ayetini okumanın kazancı bereketlendirdiği söylenir.
  • A'râf suresi 1-3. ayetleri okuyan kimseler, isabetli kararlar verir ve sıkıntılarından kurtulur. Ayrıca herkes tarafından sevilen biri olur.
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A'râf suresi 10. ayeti niçin okunur?

A'râf suresinin okunabileceği pek çok durum vardır çünkü oldukça faziletli bir suredir. Örneğin bu surenin 10. ayeti, kazancı bol hale getirmek için okunabilir. Ayrıca dünya ve ahiret huzuru elde etmek, kıyamet gününde rahat etmek, sıkıntılardan kurtulmak, alınan kararlarda isabetli davranmak için de A'râf suresinin okunması gerektiği söylenir.

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