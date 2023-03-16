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Abese suresi 20. ayet - Abese suresi 20. ayeti okunuşu ve anlamı

14.03.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam dinine inanan kişiler için kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim çok önemlidir. Bu kitapta pek çok sure ve ayet yer alır. Bunlar Müslümanlığı daha iyi kavramak açısından müminlere yardımcı olur. Kur'an-ı Kerim’de yer alan ve mutlaka bilinmesi gereken surelerden biri de Abese suresidir. İnsanlar için faziletli olan Abese suresinin 20. ayeti zor durumda kalan ve Allah’tan maddi manevi destek isteyen kişilerin okuması gereken bir ayettir. Peki, Abese suresi 20 ayeti nasıl okunur, ne anlama gelir?

Abese suresi 20. ayet - Abese suresi 20. ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

  • Abese suresi 20. ayet nasıl okunur?
  • Abese suresi 20. ayet ne anlama gelir?
  • Abese suresi 20. ayet tefsiri nedir?
  • Abese suresi 20. ayet fazileti nedir?
  • Abese suresi 20. ayet kaç defa okunmalı?
  • Abese suresi 20. ayeti niçin okunur?

Kur'an-ı Kerim’in 80. suresi olan Abese suresi, toplam 42 ayetten oluşur. Tüm ayetleri Mekke’de indirilmiştir. Bu surede geçen “abese” kelimesi, “yüzünü buruşturdu” anlamına gelir ve sureye de ismini vermiştir. Peygamber efendimizin yanına gelen Abdullah bin Mektum ondan Kur'an’dan bir şeyler anlatmasını istemiştir. Hassas döneminde olan peygamber efendimiz ise ona yüzünü buruşturmuştur ve Allah, bu davranışı hoş karşılamayarak onu Abese suresiyle uyarmıştır. Müslümanlar için önemi olan Abese suresi 20. ayetin sık sık okunması gerekir.

Abese suresi 20. ayet nasıl okunur?

Abese suresi 20. ayet okunuşu oldukça kolaydır çünkü bu ayet çok kısadır. Öncelikle surenin Arapça yazılışını öğrenmek gerekir. Abese suresi 20. ayet Arapça olarak şu şekilde yazılır:

abese20

Arapça yazılışı öğrenildikten sonra Türkçe okunuşuna bakılarak ayet kolayca ezberlenebilir. Abese suresi 20. ayet Türkçe okunuşu ise aşağıdaki gibidir:

  • Śumme-ssebîle yesserah(u)
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Abese suresi 20. ayet ne anlama gelir?

Abese suresi 20. ayet anlamı, ayeti ezberleyenlerin merak ettiği bir konudur. Çünkü herhangi bir ayeti ya da sureyi ezberlemek tek başına yeterli değildir. O ayetin ne anlama geldiğini bilmek, hem sureyi hem de İslam dinini daha iyi anlamayı sağlar. Abese suresi 20. ayet meal olarak şöyledir:

  • Sonra ona yolu kolaylaştırdı.
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Abese suresi 20. ayet tefsiri nedir?

Ayetlerin tefsirleri, o ayetleri daha iyi kavramaya yardımcı olur. Abese suresi 20 ayet Türkçesi öğrenildikten sonra ayetin tefsirine de bakmakta fayda vardır. Bu sayede yalnız tek bir cümle yerine derinlemesine analiz ile o ayetin ne demek istediği anlaşılabilir. Abese suresi 17-23. ayet tefsiri aşağıda verilmiştir:

Burada “Kahrolası o insan!” şeklindeki yergi ifadesiyle genel olarak insanlığın değil, Hz. Peygamber’le yaptıkları tartışmalarda yeniden dirilmeyi inkâr eden putperestlerin, bir rivayete göre özellikle Ebû Leheb’in oğlu Utbe’nin kastedildiği belirtilmektedir. Âyetlerde gerek söz konusu kişiye gerekse yeniden dirilme konusunda tereddüdü olan herkese, insanın hiç yokken varlık alanına nasıl çıkarıldığı hatırlatılmakta, böylece insanlar düşünme ve inanmaya teşvik edilmektedir. “Sonra ona yolu kolaylaştırdı” meâlindeki âyeti müfessirler “Ana rahminden çıkmayı kolaylaştırdı” veya “Hayır yahut şer yolunu seçme imkânı verdi” şeklinde yorumlamışlardır. Taberî âyetin bağlamını dikkate alarak birinci yorumu tercih etmiştir (bk. XXIX, 35). Ancak bize göre ikinci anlam, yani insanın iyilik-kötülük, iman-inkâr, doğru-yanlış şeklindeki alternatifler arasında seçim yapma gücüne sahip varlık olarak yaratılması daha çok hatırlatılmaya değer bir lütuftur; dolayısıyla âyetin bağlamına da daha uygundur. Çünkü bu özelliğiyle insan dünyadaki diğer bütün yaratılmışlardan üstün ve seçkin kılınmıştır. Bu gerçek yanında, insanın bir gün ölüp kabre konduktan sonra Allah’ın dilediği bir vakitte tekrar diriltileceğini hatırlatan 21-22. âyetler ile Allah’ın buyruklarına uymayanları kınayan 23. âyetten şu sonuç ortaya çıkmaktadır: Allah insana iyilik ve kötülük yolları arasında seçim yapma imkânlarını bahşetmiş, dolayısıyla ona ihtiyacı olduğu kadar özgürlük alanı açmıştır. Bu özgürlüğe sahip olması ona Allah’ın buyruklarını yerine getirme sorumluluğu yüklemektedir. Nihayet insan, bir gün bu hayatı terkedecek ve özgürlüğünü doğru kullanarak sorumluluklarını yerine getirip getirmediği konusunda hesap verecek, karşılık görecektir. (Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 556-557)

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Abese suresi 20. ayet fazileti nedir?

Abese suresi 20 ayet fazileti ve sırları Müslümanlar için önemlidir. Bu sayede o ayeti okuyarak pek çok şeyden faydalanabilirler. Abese suresi 20. ayetin faziletleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Zor durumda kalan kişilere Abese suresi 20. ayeti okumaları buyrulmuştur.
  • Abese suresi 20. ayeti okuyanların maddi ve manevi kapılarının açılacağı söylenir.
  • İşlerin açılması ve zor işlerin yoluna girmesi için Abese suresi 20. ayet okunmalıdır.
  • Başarılı ve kısmetli olmak, ilişkilerini düzeltmek isteyen kişilere Abese suresi 20. ayeti okumaları söylenir.
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Abese suresi 20. ayet kaç defa okunmalı?

Abese suresi 20. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusunun yanıtı, bu ayetin faziletlerinden yararlanmak isteyenlerin merak ettiği bir konudur. Zor durumdan kurtulmak için bu ayetin günde 7 defa okunması gerekir. Bir de sabır işi olarak anlık okumalar yapılmalıdır. Ayrıca imanın kuvvetlenmesi için surenin tamamının 7 defa okunması gerekir.

Abese suresi 20. ayeti niçin okunur?

Manevi ve maddi açıdan huzura erişmek için Abese suresi 20. ayet okunabilir. Genellikle zor durumlardan kurtulmak için de bu ayetin okunması söylenir. Hayırlı bir sonuç almak, kıyamete sevinçle ve gülerek gitmek, her türlü tehlikeye karşı korunmak ve imanın güçlenmesi için de Abese suresinin okunması gerekir.

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